Сравнение методов выращивания козлят, а также про Фею и везение

Холодный март ушел в прошлое и заодно убавил мой запас дров. Поэтому дровами усиленно занимаюсь. Совсем неизвестно, какой будет следующая зима. Готовиться надо к худшему, а все лучшее пусть будет приятной неожиданностью. И раз решил сложить небольшую печку в помещении для новорожденных козлят, чтобы в будущем сезоне окотов таким образом противостоять глобальному потеплению, то лучше, пусть дров будет в избытке.

Коза Флакон с козленком

Ниже пойдет речь о том, как могут погибнуть или как гибли козлята от холода, морозов и невнимания к ним отдельных хозяев в моем лице или окотившихся коз, а также как избежать таких случаев. Рекомендую особо нежным и впечатлительным людям не читать далее, так как на реальных и гипотетических ситуациях будут описаны опасности потерь животных, и сами потери, и методы их преодоления.

Описывать это нужно обязательно, потому как, возможно, поможет кому-то спасти жизнь или избавит от моральных ударов. Да и мне очень будут полезны любые советы в части козоводства, если вдруг их напишут в комментариях. Опыта в животноводстве у меня мало, и любой совет будет важен.

Ни о чемМне и моим козам нужны козлята по многим причинам. Без молока мне будет не выжить, и, значит, без рождений козлят — никак. К тому же мои козы, впрочем, как и я, не вечны, и надо готовить смену отбором из подрастающего поколения мекающих рогатых. Вот поэтому козлята и рождаются. Образно говоря, козлята рождаются — жизнь продолжается.

Весна и козлята

Козы и козлята составляют большую часть моей сегодняшней жизни, и я в том возрасте, когда мужчине интересно размышлять о законах бытия, природы и нюансах вращения планет в далеких галактиках. Козоводство же нисколько этому не мешает, а скорее помогает глубже окунуться в самое начало, можно сказать, исток всего окружающего мира. К тому же небольшой доход от продажи топленого масла и сыра спасает меня от безденежья, и потери коз и козлят больно бьют меня не только по совести, но и по кошельку.

Сравнение подсосного метода и выпаивания, а также первые мои ошибкиИтак, у меня семнадцать козлят, девять из которых уже гуляют с козами, двое еще недавно были очень болезненными и слабыми — у козы Мишель, но с помощью Наташи мы нашли причину, и я начал поить этих козлят молоком другой козы. Прямо ставлю козу Белку в доильный станок и даю козлятам возможность присосаться к ее соскам. Белку, разумеется, в это время надо успокаивать и давать ей бублики, потому как она чувствует, что ее дою не я, а некие чужие для нее козлята.

У Белки козлята с самого начала были крепкие, крупные. Родились они в начале марта, пережили все морозы и прекрасно себя чувствовали. У Белки много молока, она имеет самое большое вымя в моем маленьком стаде. Ее два козла будут очень крупными, сильными. По ним чувствуется, что это серьезные животные.

Белка и Белкины козлята

Козлята Мишель после Белкиного молока стали крепче буквально на второй день. Подтвердилась нехватка витаминов, скорей всего, витамина А. И молоко Белкино помогло козлятам Мишель.

Что с Мишель тогда, какая причина? Как действительно стало видно, и вот даже сегодня обратил внимание: Мишель не любит хвою, предпочитает грызть кору. Но с корой у нее тоже как-то слабо получается. Проверил ее зубы — зубы в норме, а мне казалось ранее, что у нее сколоты два зуба. То есть она просто не любит хвою, а кору грызть ленится.

Отсутствие в рационе козы хвои и коры сразу же влечет нехватку витаминов в молоке. Козлята рискуют быть слабыми и погибнуть. При выпаивании такой проблемы, возможно, и не будет, потому как молоко от коз смешивается, и каждый козленок получает некое усредненное молоко.

Мишель с козлятами (слева) и Зая с козлятами (справа)

Но можно гипотетически развить тему, что у всех коз возможна нехватка витаминов с прошлого лета, например. Причины могут быть разные. И надо бы заказывать эти витамины загодя и колоть до окота, и не иметь проблем. Например, рекомендованный Натальей препарат «Тривит»: колют его раз в неделю целый месяц по 1 мл на козу. Думаю, будет достаточно проколоть в последний месяц сукозности, его рекомендуют при беременности и лактации.

Пока такие козлята только у Мишель, остальные малыши уверенно стояли на ногах, во всяком случае, первые дни. Гибли козлята в самые ночные морозы и часто вечером еще были бодрые и активные. Причем некоторых удалось отогреть на печке, например, Лоркиного козла, который сейчас самый большой и уже бодается с козами.

В общем можно выявить три возможные причины: замерзли, коза задавила (опять же, из-за морозов) и самая вероятная — нехватка витаминов. А может, и все три фактора одновременно.

В любом случае, потери в прошлом году при выпаивании вручную были гораздо меньше. Поэтому сравнение этих двух методов — выпаивания и метода содержания козленка под козой — очень важно для меня. Но надо сделать поправку на холодный март, самый холодный месяц прошедшей зимы.

Покоритель

Важно: метод содержания козленка под козой (на данный момент некоторым козлятам уже месяц, а некоторым — полмесяца) показывает, что сильно освобождается время.

Выпоить пятьдесят козлят из ковшика, соски или другого приспособления — трудоемко. Я живу один и дальше буду жить один, не планирую привлекать наемную силу или еще как-то увеличивать количество работников, и поэтому для меня важно вписаться в козье стадо в природных условиях с наименьшими затратами и наибольшими доходами.

Главное — учесть все ошибки, и отход будет минимальный. Пока что собрал следующее:

Витамины колоть за месяц перед окотом. Окот должен быть в теплое время года: апрель, май. Сделать печку в хлеву на случай форс-мажора, который будет обязательно.

Думаю, что все это сильно поможет сохранить молодых козлят. И к тому же экономия времени значительная при подсосном методе. А время мне нужно на обычные простые вещи: поставить столбик, посадить тыквы, почистить хлев. Да их тысячи и тысячи — дел, которые предстоит сделать.

Выживаемость козлят с козой должна быть лучше, во всяком случае, у крепких взрослых коз. Опять же, вопрос про молоко: при выпаивании козлят сдаиваю молоко, потом его грею и впихиваю в козлят. Фактически являюсь посредником, трачу электроэнергию.

Сама по себе раздача молока каждому козленку трудоемкая и долгая в первые дни, к неделе — легче, а к месяцу вся ватага пьет из тазиков, и там уже — сколько кому достанется.

Маруся с козлятами

Коза является наилучшей интеллектуальной станцией для выпаивания козлят, да еще и на своем примере научит козленка есть траву и кору. При этом выдача молока малышам происходит в самых оптимальных объемах.

Когда козлята под козой, и козленку больше месяца, то с козы можно сдаивать утром молоко по максимуму, а вечером — нет, и таким образом тоже экономится время. В месяц козлята вовсю едят траву, и даже если они получат немного меньше молока, то смогут компенсировать его недостаток.

Сейчас, когда всем козлятам около месяца, еще не вижу и не знаю, как с молоком будет дальше. Но то, что у меня уже есть около десяти литров молока в день, вполне меня устраивает. При этом дою десять коз, у них либо по козленку, либо по два.

Может быть, мне придется отбивать козлят к двум-трем месяцам и выдавать им обрат, еще не знаю. Обрат — это сепарированное молоко.

Козлята, находящиеся с козами, растут быстрее. И это видно даже без каких-то замеров, взвешиваний и других методов контроля. Очевидно, что козлята под козой растут быстрее.

Двое козлят

Многоплодность и отказы коз от козлят — довольно неприятные явления в случае содержания козлят с козой. Тройни имеют стойкую тенденцию к двум-трем неделям преобразовываться в двойни под девизом «Выживают самые наглые и сильные». Поэтому неминуемо появляются козлята на выпаивание — те самые третьи, которым молока не достается. Их придется содержать отдельно и выпаивать, и это минус. На мой взгляд, лучше загодя забирать третьих и поить их самостоятельно.

Отказы бывают у совсем молодых коз-первокоток не часто, но бывают в случае большого стада, и их почти нет при содержании до пяти коз в хлеву. Возможно, здесь психологическая причина, возможно, нет, но надо разбираться в ней глубже.

Козлята, которые выпаиваются, нуждаются в тщательном присмотре до пяти месяцев, а иногда и больше. Они легко могут побежать за любым человеком, например, грибником или ягодником. Хорошо, если человек отгонит их или испугает.

Козы Рогастая и Нытик с козлятами

Не знаю еще, какой все же из методов я предпочту на будущее — выпаивать или содержать козленка под козой. Пока что последний метод нравиться больше как менее трудоемкий.

Козлята на улице с козамиЗа коз переживаешь, и очень сильно. Некоторых из моих геройских коз лично знаю уже четыре года, а большую часть — так и вовсе выпаивал с рождения. И когда козлята выходят с козами на прогулку, даже и не на прогулку, а меняют образ жизни на пастбищный, то сильно переживаешь за козлят. Все ли вернулись, в каком состоянии вернулись или почему не вернулись.

Козы, опытные матери, котившиеся уже несколько раз, прекрасно понимают весь процесс. Козлята могут отстать, и на них хочешь не хочешь, а надо обращать внимание. Живот набить, конечно, дело святое, но и про потомство забывать не надо. Все-таки приоритет у козы — еда.

Козленок

Еда важнее козленка, но так есть. Это закон выживания. И некоторые козы могут козлят терять. В основном либо первокотки, либо те животные, которые в иерархии — на периферии стада. У таких коз отношение к козлятам немного прохладное. Они как-то отстранены от своего потомства и, как правило, менее молочны. Ну, или так сложилось у меня в стаде.

Это мое наблюдение, но могу и ошибаться, конечно. Хорошо бы знать про другой опыт и про наблюдения за другими козами. В любом случае, так и получилось, что у меня были отставания козлят при выгуле животных, но, к счастью, мне их удалось найти — не без помощи провидения и козы Феи.

История ФеиФея — очень молочная, она одна из очень умных коз. Было время, когда ее поведение очень расстраивало меня, и думал уже, куда ее пристроить. Но время выявило ошибочность моего мнения, и коза показала себя с самой лучшей стороны.

Она почти всегда идет позади стада, никуда не спешит. У нее сытый и довольный вид. К тому же она комолая (безрогая) и одно время была единственной комолой козой в стаде, впрочем, не считая Фени. Но Феню козий народ как-то лупил вовсе уж безбожно, и в итоге я ее продал в прошлом году. Теперь ее лупят в другом месте другие козы.

Фея же научилась кусать обидчиков за уши, и делает это так больно, что связываться с ней никто не хочет. Даже Маруся и Лорка, две «акулы» моего стада, не конфликтуют с ней и стараются не обострять отношений: в случае чего — дипломатично выражают озабоченность с удивлением и выходят из конфликта первыми.

Добрая коза Фея Кусает Фея коренными зубами изо всей силы, и ухо обидчика аж хрустит, и хватает одного раза, чтобы снять все текущие и будущие вопросы внутривидовой конкуренции. Фею можно записывать в миротворческие силы главным миротворцем.

Фея собирает козлят, которые отстают от матерей. Обычно это дети очень занятых коз, которые спешат успеть везде первыми и жаждут вкусностей. Вокруг Феи и группируются козлята этих самых коз, и она часто идет в окружении стайки малышей. Такая же роль и у массивной Белки, ее вымя привлекает запахом всех жаждущих молока, и они крутятся вокруг Белки, как планеты вокруг Солнца.

Козлята и Белка

Так и получилось один раз вечером, что пришло все стадо, а Феи нет. И нет ее козлят и козленка козы Флакон. Флакон — весьма прохладная мать. Она не то чтобы плюет на козленка, просто еще и в козленке дело часто иногда. Бывает, что козленок отвлекся, немного отстал, начал искать мать и запутался в большом количестве коз.

Начал орать, бегать и искать. А мать занята — грызет кору, и ей сейчас невозможно ответить. Или она отвечает невнятно, козленок не слышит и отстает. И вот Фея осталась с таким потерянным козленком, а Флакон ушла вперед со стадом.

Увидев, что все стадо пришло, кроме Феи и трех козлят, я отправился по дневному маршруту животных. В течение дня мониторю по GPS-трекеру, где находятся козы, куда идут и что делают. По поводу того, что делают, скорее, могу только предполагать, но все же. Например, если идут по болоту — то едят бруснику, кустики черники и хвою.

В тот раз смотрел и видел, что козы как раз и были на болоте. Достаточно было выйти на болото и позвать козу, чтобы Фея, услышав меня, принялась орать со всей мочи, как только возможно. Орала она страшно неистово. Ей, бедняге, совсем не улыбалось сидеть там всю ночь в ожидании голодных волков, и она решила использовать шанс по максимуму. Я поспешил к ней, и пришлось тащить трех козлят, а сама Фея радостно бежала за мной.

Фея спасает чужого козленка

Этот случай был в марте, еще был снег, и козлик козы Флакон тогда устал или замерз и отказался следовать за матерью. Он зашел за иву и там лег. Ему было три недели, он один выжил из четверки родившихся мелких и слабых козлят. Козлята Феи были получше, они были готовы идти, но, все же, донес и их. В природе так, наверно, и происходит отбор: по заботе матери и по самому козленку. Если козленок сильный и развитый, то он будет бежать за матерью, пока коза не ляжет отдыхать, в то время как слабый зайдет за иву. Такова жизнь в природе.

Вторая история про потерю козлятЭта история полностью была решена буквально на моем везении, и даже дух захватывает от того, как я иногда рискую своими животными. Участники истории — козы Нытик и Рогастая и их козлята. У них у каждой по козочке, и они сильно дружат. Вначале сидели в Люксе в соседних боксах, и потом, когда были переведены в Дальний хлев, то козлята из всего нового, большого и чужого выделили друг друга как хоть что-то знакомое и стали неразлучны.

Эти две козочки интересны еще и тем, что они могут пить молоко как у Нытика, так и у козы Рогастой, и взрослые козы даже часто сами не против или уже не обращают внимания и просто махнули на это хвостом.

Для общего понимания процесса надо описать, как выпускал козлят с козами на прогулки. В первый день козлята оставались с матерями в стайках, а на второй козы выходили на улицу погулять вместе со всем стадом, и некоторые сами приходили к козлятам вечером, просили их впустить.

Отдельные особи хотели гулять еще, и надо было их загонять. Как только козлята окрепли, обычно к неделе возрастом, то переводил их в Дальний хлев, где накапливались такие козы с козлятами. К двум неделям, как правило, козлята были способны ходить за матерью, и их я выпускал на улицу.

Первой выпустил с козлятами Белку. У Белки серьезные козлы, очень крупные, они пережили все мартовские морозы, весь мартовский снег и даже пережили бы еще несколько таких мартов — такие хорошие козлы. Они отлично ходили за матерью, прыгали по снегу и скользили по льду с независимым и важным видом.

Козлята на улице

На следующий день вышли двое Марусиных козлят — козлик и козочка, потом сразу же — Лоркин козлик. С этой пятеркой малышей никаких проблем не было, они моментом включились в жизнь стада, молча и упорно шли за матерями, не отставали и демонстрировали весьма основательный подход к изучению козьей жизни. Такие отличники боевой и политической подготовки, бескомпромиссные стойкие бойцы с полными животами молока и любопытными мордами.

Стадо даже с козлятами будет ходить так же далеко, как и без козлят. Поблажек для малышей нет. Поэтому не стал открывать большой и чудный мир одновременно больше, чем для одного или двух козлят в день, потому как их, возможно, домой придется нести. И поэтому в день каждого первого выхода козлят мне приходилось сопровождать стадо и смотреть за малышами. То есть даже при методе содержания козлят с козами все же время уходит и на то, чтобы иногда контролировать новых членов стада.

Нужно выпускать козлят хотя бы потому, что они с двухнедельного возраста начинают есть траву, и им нужно ее есть. Сено, конечно, хорошо, но зеленая трава творит чудеса, и козлята растут, прямо за день увеличиваясь в размерах. Конечно, не в сто раз, но все же.

Козлята возле ручья

Потом я выпустил козленка козы Флакон, который замечательно отходил первый и второй день за матерью, а вот на третий — зашел за иву, и Фея осталась его сторожить. Для Феи и ее малышей этот день был вторым на улице, и они его вполне выдержали.

Следующими на улицу пошли две козочки, те самые козочки-подружки, дочки коз Рогастой и Нытика. Они, кстати, не сильно отличались по возрасту от козлят Маруси или от козлика Лоры, но были послабее и не такие развитые.

В этот день козы не хотели идти далеко, с утра ели сено из уличных кормушек, разве что к обеду пошли к ивам возле Дальнего пруда, постояли-погрызли и вернулись обратно. Козлята вели себя замечательно, бегали за матерями. К вечеру все козьи были в наличии, и на следующий день я отпустил их без волнения.

И к исходу второго дня козы пришли без двух козлят, как раз без козочек Нытика и Рогастой. В течение дня я наблюдал за козьими перемещениями по GPS-трекеру, и сервер висел часа три, где-то с часа дня координаты перестали обновляться, как раз, когда на Западе пошел основной трафик. И в это время козы паслись в Ивняке.

Граница Ивняка с нормальной землей

Ивняк — болотистая местность в трех километрах от моего домика, занимающая десятки гектаров, густо заросшая кустами различных ив и ракит, с двумя петляющими речками и кучей проток. Там можно наткнуться на лося с лосенком или даже на кабана, если идешь один. Гиблое и глухое место, километр там — за три, идти сложно и долго. Как-то там заблудились козы, ходили кругами, и еле я нашел их, хорошо, что трекер в тот момент работал.

Еще очень давно, года три назад, убежала козочка по кличке Доходяга. Обнаружил пропажу вечером, было темно, и искал ее с помощью Маруси. Взял с собой взрослую козу Маруську, булавку и обходил ближайшие рощи, тыкая булавкой в Марусю. Коза орала, ее было очень жаль, но Доходягу мы все же нашли и принесли домой. Она отозвалась на крик взрослой козы.

В этот раз решил все же без булавки. Возьму кого-нибудь, например, козу Нытик и пойду. Чтобы не одному по Ивняку ходить. Уж очень сильно расстроился. Мне казалось, что совсем не контролирую ситуацию, вообще не контролирую. Козлята исчезают прямо на глазах, среди белого дня и безвозвратно. Все падало из рук, даже Багира.

— Козлят пойдешь искать? Ну, давай, давай&amp;amp;hellip; Ищи-свищи!

Потом вспомнил, что я очень счастливый человек. Во-первых, все у меня в жизни хорошо, и, во-вторых, все всегда было замечательно, и, в-третьих, все беды всегда идут мимо меня, а из всех тяжелейших ситуаций в жизни всегда удавалось выходить очень удачно, и за все время жизни в деревне еще не потерялись ни одна коза и ни один козленок.

И не пропадет. Потому что этого не хочу и не допущу. И с этого момента очень сильно начал верить в то, что козлят найду. И на свете этом не один живу, и все равно, козлят этих я найду в любом состоянии, хоть пусть шкуры, но пока не найду, не успокоюсь. В общем — козлята должны найтись, и точка на этом.

Надел болотные сапоги, взял козу Нытик, ну, чтобы веселее ходить по Ивняку вечером, хоть с кем-то. И верил в то, что козлят найду. Не зря же живу здесь, не зря же существуют эти козы, не зря же этот Ивняк тут есть, и значит, Вселенная знает, что делает, раз меня на поиски отправляет. Пазл должен сложиться, и он сложится. И с этой верой в благополучный исход мероприятия пошел я искать козлят.

Две козочки в Ивняке

В итоге зашел в Ивняк и просто шел, куда глаза глядят. И через минут тридцать вышел прямо к тому месту, где лежали и отдыхали две живые и здоровые козочки. Как в сказке — прошел километр по Ивняку по прямой и вышел на козлят. Они, тихие и боязливые, прижались ко мне, и мы пошли домой. Нытик отстала на полдороге, заинтересовавшись травинками, и пока нашел ее, ушло еще минут тридцать. И час шли до дома. Пазл сложился.

Спасибо, что прочитали. Здоровья вам и вашим животным!