Свидание с призраками, ужасы и прощание с фавориткой: чем запомнился выпуск «Холостяка» с Егором Кридом

Девушки продолжают бороться за сердце главного холостяка страны Егора Крида . С каждым выпуском претенденток становится все меньше. Сейчас девушек осталось восемь. В новом выпуске Егор на Helloween пригласил на групповое свидание Дашу, Снежану и Олю. Компания отправилась в заборошенный район Испании, в котором, по слухам, водятся призраки. Вместе с охотником за приведениями они отправились в кинотеатр, в котором помимо прочего обнаружили надробную плиту. Девушки и сам Егор очень испугались этого приключения.

Индивидуальное свидание на этот раз было у Вики. С ней Егор отправился в кинотеарт на фильм ужасов. По словам Крида, ему хотелось лучше узнать девушку. В финале свидания Вика получила розу. На церемонии роз девушки появились в образе ведьм, а Егор — Дракулы. На этот раз участницам предложили самостоятельно сделать выбор, кто покинет проект. По итогу из шоу ушла Роза Герц.

Но на этом неприятные сюрпризы не закончились. В финале церемонии роз, когда оставался всего один цветок, его получила Настя. Таким образом Даша должна была покинуть проект. По словам Егора, это связано с тем, что девушка не сдержала данное в прошлой серии обещания: бросить курить. Клюкина отправилась в аэропорт. Но через некоторое время за ней вернулся сам Егор. Чем все закончится, узнаем в следующей серии.

Поклонники проекта уверены: именно Даша в итоге дойдет до финала проекта. А как тебе кажется: кто из девушек победит?

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Фото:Instagram, ТНТ