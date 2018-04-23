Гороскоп для взрослых и детей на неделю с 23 по 29 апреля

На неделе с 23 по 29 апреля дамы станут больше внимания уделять себе, чем домочадцам, а мужчин будет страшно раздражать, что их жены «чистят перышки», тратят время и деньги на шопинг, занимаются саморазвитием, вместо того, чтобы окружить семью тотальной заботой. Детки же могут проявить себя с неожиданной стороны и обнаружить интерес к тому, что раньше их вообще не волновало.

Овен (21 марта — 20 апреля)

На неделе у вас, скорее всего, появится своя точка зрения на что-то такое, в чем раньше вы полагались на мужа, принимая его мнение, как единственно верное. К тому же вы можете отказаться подчиняться ему в ситуации, в которой будут задеты ваши интересы. Однако при этом вы исполните какой-то каприз благоверного.

С ребенком в данный период не исключены разногласия из-за того, что он попытается отсрочить то, что лично вы считаете значимым и первостепенным.

Маленькие Овны на каком-то мероприятии могут поругаться с кем-то из сверстников. Возможно, камнем преткновения станут какие-то блага (например, игрушки), которые ваше чадо не пожелает отдавать другому ребенку.

Удачные дни: все дни нейтральны.

Неудачные дни: 28.

Телец (21 апреля — 20 мая)

На неделе вам, скорее всего, предстоит потратить немалую сумму на себя — на обновки, на посещение парикмахерского и (или) косметического салона, на предметы, которыми в семье пользуетесь только вы.

И, кстати, не исключено, что чувство вины из-за этих трат вынудит вас смириться с теми развлечениями мужа, которые обычно вызывают у вас негативную реакцию.

Кроме того, вы, возможно, решите опробовать на ребенке новую систему воспитания, почерпнутую вами из специализированной литературы.

Маленькие Тельцы будут чутко реагировать на все то, что происходит в семье. Постарайтесь вести себя безупречно и помните, что именно сейчас ваше чадо формирует свое мнение о взаимоотношениях между мужчинами и женщинами.

Удачные дни: все дни нейтральны.

Неудачные дни: все дни нейтральны.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

На неделе вы, скорее всего, откроете следующую страницу супружеских отношений и какие-то новые возможности, которых ранее брак вам не предоставлял. К тому же вы, вероятно, станете более вольно выражать свои желания и обозначать свои позиции. Появятся у вас и какие-то планы, не касающиеся вашего семейства.

С ребенком в данный период вы, возможно, решите поиграть в лояльность и демократию, предоставив ему в чем-то право выбора или дав слово на семейном совете.

Маленькие Близнецы могут проявить откровенный эгоизм и продемонстрировать, что их совершенно не касается то, что происходит с их родителями или другими родственниками. Объясните чаду степень его заблуждения.

Удачные дни: все дни нейтральны.

Неудачные дни: 26.

Рак (22 июня — 22 июля)

На неделе вы, скорее всего, каким-то образом увеличите благосостояние семьи или на чем-то весьма существенно сэкономите. Кстати, есть вероятность, что это вам понадобится для того, чтобы иметь возможность чем-то побаловать себя и своих близких. При этом в данный период не исключено начинание, которое не найдет поддержки у вашего мужа, так как его психологический настрой будет отличаться от вашего.

Зато с ребенком вы, возможно, придумаете какую-то новую интересную традицию.

Маленькие Раки, поддавшись влиянию кого-то из сверстников, вероятно, захотят попробовать свои силы на каком-то незнакомом для них поприще. Поддержите чадо — новое занятие хорошо скажется на его развитии или личностном становлении.

Удачные дни: 26.

Неудачные дни: все дни нейтральны.

Лев (23 июля — 22 августа)

На неделе ваш муж, возможно, поведет себя не вполне адекватным образом, и вы будете вынуждены разбираться с последствиями его действий, после чего, скорее всего, решите, что теперь вы свободны от некоторых обязательств перед ним, и что можете не выполнять какое-то данное ему обещание.

Но при этом вы примете какую-то инициативу благоверного, которая раньше не вызывала у вас особого энтузиазма.

Кроме того, вы станете менее терпимо относиться к капризам ребенка.

Маленькие Львы, скорее всего, проявят неожиданную осмотрительность в ситуациях, в которых обычно идут напролом и не думают о том, чем для них это чревато.

Удачные дни: 24.

Неудачные дни: 28.

Дева (23 августа — 22 сентября)

На неделе ваш муж, скорее всего, чем-то удивит и порадует вас. Не исключено, что ему не понравится ваш психологический настрой, спровоцированный какими-то семейными ситуациями, и он решит его исправить. Удивляться вам предстоит и благодаря ребенку.

Велика вероятность, что он сделает резкий скачок в развитии, начнет интересоваться тем, что раньше в силу возраста не привлекало его внимание, станет на добровольной основе помогать вам в каких-то домашних делах.

Маленькие Девы могут обзавестись новыми друзьями. Возможно, рядом с вашим ребенком появится человек, с которым его свяжут крепкие дружеские узы, и у которого он многому научится.

Удачные дни: 25.

Неудачные дни: все дни нейтральны.

Весы (23 сентября — 22 октября)

На неделе вы, возможно, при разногласиях с мужем поймете, что сейчас вам нечего ему противопоставить, а потому спустите конфликтную ситуацию на тормоза, предпочтя затаиться и дождаться момента, когда обстоятельства примут более благоприятный для вас оборот.

Кроме того, есть вероятность, что какие-то ваши воспитательные меры не дадут желаемого результата, и вы будете вынуждены искать новые рычаги давления на ребенка или привлекать к процессу человека, которого чадо точно послушается.

Маленькие Весы будут нуждаться в дополнительных благах, однако не факт, что родители захотят им их предоставить. Не исключено, что вы просто не поймете, насколько это важно для ребенка, а потому откажете ему в его просьбе.

Удачные дни: 27, 28.

Неудачные дни: 29.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

На неделе в воспитании ребенка может не сработать прием, который раньше действовал безотказно, так что вы будете вынуждены менять тактику, искать новые подходы к чаду и отказываться от старых методов воздействия на него. В отношениях с мужем вы, скорее всего, тоже предпочтете что-то изменить;

возможно, вам это понадобится для того, чтобы загладить некую вину перед ним и нивелировать негативное впечатление, которое оставил какой-то ваш поступок.

Маленькие Скорпионы будут очень остро реагировать на все то, что им не нравится в отношениях с родителями, что в свою очередь может подтолкнуть их к каким-то странным или опасным поступкам. Постарайтесь не нервировать чадо.

Удачные дни: 29.

Неудачные дни: 23, 27.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

На неделе многое в отношениях с мужем будет зависеть от того, насколько хорошо вы его знаете и можете ли предугадать, какие ваши слова и поступки понравятся ему, а какие вызовут у него резкое отторжение. Постарайтесь ничем не раздражать супруга, иначе спровоцируете долгосрочный конфликт. При воспитании ребенка вы, вероятно, станете опираться на опыт ваших собственных родителей;

а еще вы, скорее всего, доверите ему нечто такое, до чего раньше его не допускали, считая, что он еще маленький.

Маленьких Стрельцов ждет какое-то событие, которое они долго и с нетерпением предвкушали; к тому же они достигнут невероятных высот в чем-то таком, чем упорно и с удовольствием занимаются.

Удачные дни: все дни нейтральны.

Неудачные дни: 25.

Козерог (22 декабря — 19 января)

На неделе вы можете несправедливо оценить какой-то поступок мужа и наказать его за что-то такое, чего он, в сущности, не совершал. Не исключено, что все дело будет в вашей ревности, причем весьма острой, хотя и абсолютно беспочвенной.

Не треплите нервы ни ему, ни себе, и не придумывайте того, чего нет.

Кроме того, вам настоятельно рекомендуются продолжительные разговоры с ребенком — чем чаще и дольше вы станете с ним беседовать, тем большего взаимопонимания достигнете.

Маленькие Козероги могут проявить интерес к тому, что ранее казалось им несущественным. Возможно, ваше чадо вдохновится примером другого ребенка, с которым познакомится у кого-то в гостях.

Удачные дни: 24, 28.

Неудачные дни: 23, 26.

Водолей (20 января — 18 февраля)

На неделе вас ждет обновление чувств к мужу, ваша любовь к нему усилится, вы станете терпимее относиться к его недостаткам и перестанете отвергать какие-то его инициативы. Все это весьма благоприятно скажется на супружеских взаимоотношениях и на их интимной стороне. А вот с ребенком не исключены конфликты.

Возможно, вы поставите его перед крайне нелогичным выбором, который он откажется делать, посчитав, что вы просто над ним издеваетесь. Будьте последовательны в своих требованиях.

Маленькие Водолеи могут поссориться с кем-то из родственников и перестать реагировать на этого человека. Вероятно, ваш ребенок за что-то серьезно обидится на вас, на папу или на бабушку-дедушку и замкнется в себе.

Удачные дни: 28.

Неудачные дни: 29.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

На неделе ваш муж, скорее всего, будет делать все, от него зависящее, чтобы вам было с ним хорошо. Вот только не факт, что вы оцените его усилия по достоинству. Не исключено, что вас по каким-то причинам станут раздражать любые его действия, а он в свою очередь, устав бороться с вашим настроением, отдалится от вас.

Не обижайте супруга неблагодарностью.

С ребенком же вы, вероятно, без проблем найдете общий язык и станете во всем потакать ему, сразу и без возражений исполняя все его капризы.

Маленькие Рыбы могут стать причиной перемен в семье. Возможно, ваше чадо озвучит какую-то свою потребность, и вы решите что-то изменить в домашней обстановке или в отношениях с мужем, чтобы создать ребенку комфортные условия.

Удачные дни: все дни нейтральны.

Неудачные дни: 25.

Фото: Shutterstock.com