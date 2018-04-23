Лучшее за день. 22 апреля

Ветряки для частных хозяйств, одна ночь из жизни мозга, нейрохакатон и новая химия алюминия — таков наш ночной дайджест.

Ветряные электростанции — вещь уже привычная, что для Европы, что для Америки. Однако на Дальнем Востоке делают электростанцию, которую можно использовать в домашнем хозяйстве.

В основе книги Сьюзан Гринфилд «Один день из жизни мозга. Нейробиология сознания от заката до рассвета» издательства «Питер» многолетний опыт и недавние открытия в области нейробиологии. Мы публикуем главу из этого произведения.

Чем ты сильнее, тем умнее? Возможно, в этой формуле есть определенный смысл.

Со школьной скамьи мы знаем: алюминий — электрофил. Химики, однако, смогли сделать его нуклеофильным.

Хакатоны добрались и до Владивостока. Новый технологический марафон — по нейротематике.

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