Ещё
Лучшее за день. 22 апреля
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лучшее за день. 22 апреля 

Индикатор 20 минут назад
Фото: Индикатор
Ветряки для частных хозяйств, одна ночь из жизни мозга, нейрохакатон и новая химия алюминия — таков наш ночной дайджест.
Ветряные электростанции — вещь уже привычная, что для Европы, что для Америки. Однако на Дальнем Востоке делают электростанцию, которую можно использовать в домашнем хозяйстве.
В основе книги Сьюзан Гринфилд «Один день из жизни мозга. Нейробиология сознания от заката до рассвета» издательства «Питер» многолетний опыт и недавние открытия в области нейробиологии. Мы публикуем главу из этого произведения.
Чем ты сильнее, тем умнее? Возможно, в этой формуле есть определенный смысл.
Со школьной скамьи мы знаем: алюминий — электрофил. Химики, однако, смогли сделать его нуклеофильным.
Хакатоны добрались и до Владивостока. Новый технологический марафон — по нейротематике.
Понравился материал? Добавьте Indicator.Ru в «Мои источники» Яндекс. Новостей и читайте нас чаще.
Индикатор: последние новости
Депрессия матери приводит к снижению IQ ребенка Лучшее за день. 15 апреля Если у вас паранойя, это не значит, что за вами не следят
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Настя Каменских полностью разделась для фото108
Зачем женщинам нужен секс без оргазма19
«Видишь грудь — беги!»36
Женщина утверждает, что перестала стареть в 20 лет13
Мужские истории о худших знакомствах на одну ночь10
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:24
Парень признался в любви на «Тотальном диктанте»
Любовь
03:25
Настя Каменских полностью разделась для фото
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
00:15
Кардашьян удивила поклонников шерстяными трусами
Звёзды
00:55
Звезда «Интернов» заинтриговал поклонников
Звёзды
01:00
Гагарина произвела фурор своим секси-нарядом
Звёзды
01:00
Киркоров закинул поющую Бузову на плечо
Звёзды
00:59
Седокова пришла на вручение премии в занавеске
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение