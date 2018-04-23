ФОТО: странные традиции родов из прошлого

1. В северо-восточной Индии при долгих схватках без раскрытия роженице советуют выпить стакан воды. Нет, не приятной прохладной чистой жидкости, а мутной дряни, в которую окунула большой палец ноги…свекровь.

2. Как насчет того, чтобы облегчить родовую боль другой болью? Именно это предлагали некоторые акушеры в начале XX века. Они с силой давили на лобок и наружные половые органы бедной женщины, чтобы отвлечь ее от схваток.

3. В конце 19 века было нормальной практикой экономить место в больницах. Женщинам часто приходилось рожать в одной постели с незнакомками, терпеть одновременные осмотры и слушать крики друг друга.

4. До недавнего времени главной причиной материнской и детской смертности была антисанитария. Врачи использовали одни и те же инструменты для десятков женщин (без обработки) и не мыли руки. Без антибиотиков роженицы умирали от заражения. Все изменилось только ближе к середине XX века.

5. До появления эпидуральной анестезии и веселящего газа методы обезболивания были очень экзотичными. Как насчет того, чтобы на схватках дышать парами теплого коровьего навоза?

6. Присутствие на родах десятка родственников и знакомых было обычной практикой. А уж в королевской Европе в комнате, где рожала знатная дома, толпилось не меньше 70-80 высокопоставленных особ. Это было нужно, чтобы в случае чего мертворожденного ребенка тайком не подменили здоровым младенцем из простонародья.

7. Кровопускание широко применялось в родах до XX века. Считалось, что это уменьшает боль, ускоряет процесс и предотвращает инфекции. Очень часто роженицу буквально облепляли пиявками.

8. Если роды были особенно мучительными и затяжными, привлекали мужа: он должен был поглаживать и массировать живот жены.

9. Еще одним методом обезболивания были нагретые камни. Ими нужно было массировать живот роженицы или подкладывать ей под стопы.

10. Акушерок учили, что для предотвращения родовых разрывов нужно смазывать промежность…хлебом, размоченным в молоке.