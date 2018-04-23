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Инфекционисты университетской клиники ПИМУ напоминают нижегородцам об опасности клещей
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Инфекционисты университетской клиники ПИМУ напоминают нижегородцам об опасности клещей 

Newsroom24 18 минут назад
Фото: Newsroom24
Инфекционисты университетской клиники ПИМУ рассказали, чем грозит присасывание клеща и что делать, чтобы избежать неприятных последствий. Сезон активности клещей начинается с апреля и продолжается весь летне-осенний период.
Клещ может оказаться носителем вируса клещевого энцефалита, а также иксодового клещевого боррелиоза, анаплазмоза и других опасных заболеваний.
«При обнаружении присосавшегося клеща необходимо желательно не извлекая клеща обратиться к врачу (это может быть любая дежурная больница, травмпункт, амбулатория). Если же врача поблизости нет, то постараться самостоятельно удалить клеща пинцетом, пальцами, обернутыми чистой марлей, или петлёй из плотной нити. Захват необходимо производить максимально близко к ротовому аппарату клеща, движения должны быть вращающими и слегка раскачивающими. Категорически запрещается мазать место укуса маслом или кремами» — сообщила доцент кафедры детских инфекций ПИМУ Екатерина Кулова.
После удаления клеща срочно, в течение первых двух суток, необходимо отвезти его на обследование в Центр гигиены и эпидемиологии (ул. Нижневолжская набережная, дом 2, подъезд 3, этаж 4), поместив клеща в чистую банку с кусочком смоченной водой бумажной салфетки.
Пострадавшие от укуса наблюдаются врачом-инфекционистом в течении 21 дня с момента присасывания, с ведением дневника термометрии и осмотром места укуса.
Спустя месяц после укуса необходимо сдать анализ на боррелиоз, а также иммуноглобулины M и G.
Если вы собираетесь на природу, помните, что избежать укусов клещей поможет правильно подобранная одежда и экипировка — она должна быть светлой и гладкой, с длинными рукавами и плотно прилегающими манжетами. Следует обязательно надевать головной убор, обрабатывать одежду акарицидами или репеллентами, отдавать предпочтение высокой и закрытой обуви.
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