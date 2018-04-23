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В Новосибирске распустились первые одуванчики
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В Новосибирске распустились первые одуванчики 

ngs.ru 16 минут назад
Фото: ngs.ru
В Новосибирске расцвели первые одуванчики — горожане начали замечать первые цветки в разных районах города.
«Это прекрасное и замечательное растение, несмотря на то, что это сорняк с длинным корнем. Выкорчевать его полностью очень сложно, дачники с этим упорно борются (смеётся). Многие животные едят одуванчики, он очень полезен. Одуванчики используют и люди, сок из стебля выжимают на ранки, что способствует их быстрому заживлению», — рассказала корреспонденту НГС садовод-любитель Алиса Богомолова.
По словам Богомоловой, первые цветки растения можно увидеть в Советском районе города, в Академгородке и у разъезда Иня. Корреспондент НГС видел несколько цветов одуванчика и в Ленинском районе города.
Одним из первых в Новосибирске зацвёл крокус — первые цветы появились на месте растаявшего снега.
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