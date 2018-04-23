Женские голоса, которые больше всего нравятся мужчинам

По поводу того, какие женские голоса больше нравятся мужчинам, постоянно идут споры. Одни считают, что высокие голоса более женственны, другие — что голоса с низким тембром более cekcуальны. Кто же прав?

Голос и внешность

Голос является очень важным ориентиром, «направляющим» влечение. Как показывает практика, мужчина вполне способен заинтересоваться дамой, знакомой ему только по голосу. Как правило, услышав голос собеседницы, он «додумывает» ее образ, нередко наделяя различными чертами внешности.

Действительно, некоторыми исследователями была выявлена связь голосов с внешностью. Например, обладательницы голосов, отличающихся глубоким и красивым тембром, обычно имеют узкую талию и широкие бедра, что считается эталоном женственности.

Но дело, возможно, не в высоком или низком тембре голоса, а в связанных с ним нюансах. Это показали результаты исследования, не так давно проведенного специалистами Венского университета.

Ученые набрали команду мужчин-добровольцев и дали им послушать записи голосов 42 студенток, которых предварительно сфотографировали. Затем испытуемых попросили выбрать среди голосов наиболее привлекательные с точки зрения сексуальности. В большинстве случаев участники указали на девушек с красивой внешностью, хотя их лиц они не видели. [С-BLOCK]

Авторы эксперимента отметили, что лица студенток, чьи голоса чаще идентифицировались как «сексуальные», отличались симметричностью черт, у них, как правило, были высокие скулы, мягкие линии челюсти и полные губы. По мнению экспертов, такая внешность свидетельствует о хорошем генотипе, который влияет в том числе и на синхронизацию голосовых связок, гортани и носовой полости. На подсознательном уровне мужчина воспринимает голос женщины как сигнал, что с ней все в порядке в сексуальном плане, а значит, она сможет стать женой и матерью.

Между тем доктор биологических наук из Плимутского университета Сара Коллинз, занимающаяся проблемами эволюции человека, опровергает теорию о связи голоса с внешней привлекательностью. Существует сколько угодно примеров, когда красавицы обладают самыми обычными голосами и когда особы, непривлекательные внешне, имеют чарующие голоса, заявила исследовательница.

Голос и размеры тела

В свою очередь, группа британских ученых во главе с доктором И Сю из Лондонского университетского колледжа пришла к выводу, что низкие голоса ассоциируются с более крупными размерами тела, а высокие — с миниатюрными.

В ходе исследования добровольцам — как мужчинам, так и женщинам — предложили оценить привлекательность голосов, тембры которых были изменены. При этом мужчины назвали более привлекательными женские голоса, отличающиеся высокой тональностью, хрипотцой и широким диапазоном звуковых колебаний: в их сознании они ассоциировались с небольшими размерами тела…

По мнению экспертов, все дело в эволюционных инстинктах. Так, более ранние исследования на птицах и животных позволили установить, что представители фауны часто получают информацию о параметрах и намерениях других существ (скажем, исходящей от них угрозе) по частоте, тембру и колебаниям издаваемых ими звуков. К примеру, рык на низкой частоте обычно означает, что вы имеете дело с крупным животным, хищником, который занимает доминирующую позицию или готовится атаковать, тогда как чистые звуки на высокой частоте свидетельствуют о малых размерах и подчиненном положении.

У людей же может быть и несколько иначе. Так, высокий звонкий голос мы обычно определяем как принадлежащий молодой женщине. А низкий, басовитый — крупной агрессивной даме, часто в возрасте. К тому же слишком низкий голос у женщины ассоциируется с «мужественностью», то есть избытком мужских гормонов.

Голос и сексуальная активность

Психолог нью-йоркского университета Гордон Гэллап опубликовал доклад, в котором попытался доказать, что существует непосредственная связь между голосом человека и сексуальной распущенностью. Так, согласно опросам, самые притягательные голоса принадлежат тем, кто начал половую жизнь в раннем возрасте, имел значительное количество половых партнеров и склонен к неверности и изменам. Причем это справедливо в отношении как мужчин, так и женщин. Скорее всего, это связано с гормональной сферой: повышенное количество половых гормонов делает голоса индивидов более «сексуальными», чтобы привлекать к ним как можно большее число партнеров.