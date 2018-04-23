Да у вас на лице все написано! «Читаем» внешность известных уральцев с физиономистом

На интервью к психотерапевту Марине Быковой мы шли с опаской: она оканчивает обучение по физиономической профориентации. За сложным термином скрывается чтение состояния человека по чертам лица. Марина про профессии психотерапевт с двумя высшими образованиями. Физиономика помогает ей еще лучше прочитать своих пациентов. По чертам лица, морщинкам можно сделать вывод о характере человека, его здоровье и привычках.

С собой мы принесли несколько фотографий знаменитых в городе людей, а также нескольких сотрудников редакции E1.RU, чтобы Марина могла их «прочитать».

— Что это за наука — физиономика? Зачем ты это изучала?

— Начну с того, что у меня два высших по психологии, я не какая-нибудь там сумасшедшая или профанка. У меня дипломы и 17-летняя практика. Много лет работая с людьми, я пришла к выводу, что внешность имеет большое значение. Любой врач знает, как по лицу определить, что у человека проблемы с сердцем или с почками. Это видно по отечности и цвету лица. Профессионал всегда смотрит на оболочку: внешность, походку, поведение. В последние годы я стала понимать, что мне моих знаний мало.

Стала скупать книги по физиономике, читать. Составила свое видение всего. И это помогало на приемах. Мне иногда говорили: «А вы что, экстрасенс?» Конечно, я всегда объясняю, что многие знания приходят с опытом и это совсем не экстрасенсорика.

И тут я по телевизору услышала знакомое слово физиономика. На передачу пришел физиономист Сергей Дюпин, ему показали восьмерых человек, и он безошибочно назвал их профессии. У меня шок. Ему аплодируют. А я пишу ему в соцсетях: здравствуйте, я хочу у вас учиться…

В итоге я прошла курс занятий и сейчас на финишной прямой. Мне надо сдать основы портретов.

— Что это значит?

— Мне вышлют для анализа 500 портретов. Это будет моей практикой. А на экзамене мне нужно будет описать пять портретов. Если справлюсь, то смогу заниматься физиономическим профориентированием или подбором пар в брачных агентствах.

Здесь, как в любой такой науке, все спорно. Да и вообще раньше у людей было к психологам предвзятое отношение. А сейчас все по-другому: много психологов по разным направлениям. Человеку нужно, чтобы ему помогли, неважно, каким методом будет пользоваться специалист.

— Как правильно читать лицо? Попросить нахмуриться или улыбнуться? Имеет ли значение возраст?

— Анализа может быть два: в наблюдении и в изображении. У каждого есть плюсы и минусы. В изображении нужно лицо анфас, без наклонов головы. Когда смотришь вживую, можно отметить еще дефекты речи. Что касается возраста, то на мимические морщины я всегда смотрю. По ним можно рассмотреть все, вплоть до болевого синдрома. У детей я тоже могу считать психотип. Заметила, что у импульсивных родителей дети всегда подтормаживают. Вы раздражаетесь, а ребенок начинает еще медленнее соображать.

— Обычному человеку нужно знать физиономику?

— Считаю, что нет. Это тонкая специализация, требующая хороших знаний и практики. Я же еще определяю психотип человека, помимо его физиономики. Мне этот инструмент помогает лучше видеть внутренние проблемы. По напряжению губных мышц можно определить, как у человека с эмоциональной сферой.

— Как физиономика может помочь при выборе спутника жизни?

— У супругов, похожих друг на друга, чаще лучше взаимопонимание. Семейная жизнь — сложная штука. Важно, чтобы совпадал интеллект, взгляды на жизнь и воспитание детей. Умение договариваться и темперамент.

Вообще, черты лица у человека меняются после определенного опыта. Если вы пережили тяжёлый экзистенциальный опыт, то у вас может поменяться физиономика. На лице три зоны (их еще называют мирами): от лба до кончика бровей, от бровей до кончика носа и от носа до подбородка. По их размеру можно определить, в каком статусе сейчас находится человек.

Я увидела у одной из клиенток на фотографии, что, когда она была в поиске, у нее одна из зон была увеличена. А в день свадьбы на фото у нее была колоссально раздутая нижняя часть (подбородок). У нее было состояние «жизнь удалась». Потом она попала ко мне в состоянии развода — и у нее увеличилась в объемах третья зона, которая отвечает за личностный рост.

А у меня после вторых родов стали немного по другому расти волосы в районе лба. Такая форма говорит о творческом начале. Во время беременности мне очень нравилось рисовать и раскрашивать. И вот во время обучения я узнала, что при получении определенного опыта меняются черты лица.

— При выборе спутника жизни на что обращать внимание?

— Внешность должна быть приятна для тебя, но не в общем понимании, что он красавец. Многое определяет интуиция. Для меня каждый человек — это вселенная. Я за 17 лет практики ни разу не видела, чтобы какие-то из моих пациентов делали упражнения совершенно одинаково. У каждого мозги работают по-своему, поэтому при анализе нужно учитывать множество нюансов. Это сложная аналитическая работа. А не то, что у тебя бровки домиком — ты мне подходишь. Анализ личности — это трудоемкий процесс.

— Хорошо. А при приеме сотрудника на работу на какие черты лица нужно обратить внимание?

— Смотря какой запрос, какой сотрудник нужен. Первое: нужно посмотреть на количество шрамов на голове. У мужчин с короткими стрижками это хорошо видно. Это говорит о том, что человек перенес не одну травму головы. Если плюсом к этому у него исписана вся трудовая книжка «уволен — принят», то этого человека лучше не брать. Из-за травм головы у него, скорее всего, определенные проблемы с нервной системой, он может быть импульсивен и цепляться к мелочам, спорить.

Также всегда обращаю внимание на ярко выраженную лицевую асимметрию. Хотя у нас идеальных лиц нет. Но когда ярко выраженная асимметрия, то это, с моей точки зрения, указывает на разного рода перекосы личности. У меня было отдельное занятие посвящено асимметриям. Если бровки домиком, то это обычно контролеры. По бровям вообще много чего сказать можно. Если они начинаются широко, а к середине разрежены, начинают разрастаться, это говорит о том, что человек часто не доводит дело до конца. Брови — это основа лица. Сейчас, заметьте, тенденция к бровям на пол-лица, а не ниточкам.

Это к тому, что сейчас от женщин требуется быть идеальной во всем: и в семье, и на работе, нужно иметь свое хобби и выглядеть идеально. Это все предполагает, что брови должны показывать характер. Еще важна высота лба. Люди с высоким лбом — вот у меня высокий — никогда не останавливаются, стремятся к развитию. Хотя это все относительно, нужно смотреть все лицо, а не анализировать определенные части.

— Как по лицу определить склонности? Выявить гулящего или любящего выпить человека?

— Это нездоровый цвет лица. У алкоголиков обычно с возрастом увеличивается в размерах нос. Это связано чисто с физиологией: когда человек употребляет спиртное, к лицу и носу приливает кровь, сосуды расширяются. А если он делает это регулярно, то происходят соответствующие физиологические изменения.

Посмотрите на фотографии людей, которые раньше не пили, а потом стали — нос у них увеличен значительно. Поэтому алкоголиков всегда рисуют с красными или синими огромными носами. Выраженный на переносице треугольник из морщин говорит об агрессивности. Это так называемый треугольник агрессии. Но в то же время обычно у такого человека развиты лидерские качества.

Вспомнила случай, как я ошиблась в самом начале своей практики по физиономике, это было много лет назад. Меня попросили проанализировать женщину, которую хотели взять работать на кухню в офисе. Я тогда в основном ориентировалась на психотипы, и по своему телосложению и устройству лица она по всем параметрам подходила вроде для этой работы. Но я не спросила, чем она занималась в прошлом, это бы меня сразу вывело в нужное русло. С виду миловидная полноватая моложавая пенсионерка. А она их там как давай строить и свои правила диктовать! Сюда не ходить, тут помыто — кофе не наливать. Даже директору замечания делала.

Ее через неделю уволили. Я упустила из виду, что когда она говорила, у нее этот треугольник вырисовывался. А потом выяснилось, что она работала в военной сфере. Вот тогда я серьезно задумалась о том, что мне нужно дополнительно изучать физиономику, дабы больше не допускать таких ошибок.

— А склонность к изменам можно на лице прочитать?

— Здесь надо рассчитывать соотношение лица. Просматривать изменения в лице, возможные асимметрии. Да и время сейчас такое. Если раньше, в советское время, гулять было сложнее, то сейчас все гораздо проще. Я поэтому никогда без работы не останусь, с 2006 года плотно занимаюсь вопросами неверности в браке. И, поверьте, измены — это сейчас проза жизни, независимо от статуса, возраста, внешности. Это влияние времени, хромает у нас институт семьи.

— Что могут рассказать морщины?

— «Гусиные лапки» говорят об улыбчивости, о хорошем чувстве юмора. Я обычно смотрю в целом на лицо, насколько черты лица «смотрят» вниз. Это говорит о том, насколько часто человек бывает с грустным лицом. Опущенные вниз уголки глаз и губ говорят о том, что человек склонен к меланхолии.

— Как отличить оптимиста от пессимиста?

— Это сразу видно — приподнятые черты лица или нет. Если все лицо как бы уплывает вниз, то перед вами пессимист. Вообще нас мультики учат физиономике. Вспомним советский мультик про Аха и Оха. Там все прорисовано просто великолепно. У злых героев в мультфильмах обычно гипертрофированные черты лица: крючковатый нос, худоба, неприятное лицо. Добрые обычно полноваты, округлы и приятны на внешность. Со вздернутыми носами и добрыми большими глазами.

— А если человек сделал пластическую операцию, это как-то влияет на его характер?

— Да, характер может измениться. Ко мне сейчас ходит интересная пациентка. Изначально она обратилась по поводу конфликтов в семье. Потом выяснилось, что она довольно часто выпивает, но она этого не осознавала. И в таком состоянии делает не совсем адекватные вещи. В ходе терапии она пришла к выводу, что хочет исправить форму носа, из-за которого комплексовала с юности. Была операция. И вот она с августа прошлого года не пьёт. Совсем. Сама. В ходе работы над собой она изменила отношение к себе, проработала детские проблемы. У нее изменилось психическое состояние и не стало тяги. С операцией ли только это связано, не знаю. Психика — это сложная система.

— Есть какие-то мифы про физиономику, которые не находят подтверждения?

— Есть такая теория Чезаре Ломброзо. Этот товарищ по впадинам и выпуклостям на черепе любил определять, преступник человек или нет. Раньше считалось, что высота лба напрямую зависит от интеллекта человека. Это не так. У Эйнштейна вообще не очень высокий лобик был, а потом разросся и появились залысины. Периодически выдвигались теории, которые не подтверждались при исследовании. Вот вы знаете, например, почему люди целуются?

— Потому что им приятно?

— Для меня это было открытие, а это сейчас в медакадемии преподают. Много веков люди задаются этим вопросом. Выяснилось, что поцелуй — это генетический анализ. Если тебе нравится целоваться с партнером, значит, от него у тебя априори родится здоровое потомство. Ты берешь себе слюну на анализ через рот. А запах изо рта определяет, насколько здоров человек. Откуда и пошло выражение: на дух не переношу. Мы всех обнюхиваем всегда. Получается, что без поцелуев никуда. Природа не случайно их выдумала. Мы же не можем сразу отдаваться и зачинать потомство. Надо поцеловаться! У животных это все на инстинктах. А мы эволюционировали. Отсюда и большой акцент на губы. Зачем их женщины увеличивают?

— Чтобы быть более привлекательными?

— У нас, кстати, людей, у единственных в ходе эволюции появились губы. У других млекопетающих их нет. Опять же обратимся к истории. По одной из теорий, когда наши далекие предки ходили на четырех конечностях, то промежность самки все время маячила перед лицом самца. Когда мы стали прямоходящими, промежность спряталась и в ходе эволюции появился акцент на губы. Когда женщина выделяет губы, делает губы-«пельмени», красит красной помадой — это призыв.

— А что значит, если у человека длинный нос по соотношению с другими чертами лица?

— Форма и длина носа значат очень много. Если нос увеличен, а это зона поиска, то можно делать выводы о семейной жизни. Либо человек находится в поиске партнера, либо у него высокие семейные ценности. Смотрится симметрия целого лица и высчитывается. Обращается внимание на скуловые кости, по ним можно сделать вывод, есть ли комплексы у человека. Но нет универсальной формулы, чтобы ее накладывать на все лица.

— Что означает взгляд человека во время разговора?

— По исследованиям, взгляд в глаза более 30 секунд — это либо желание близости, либо убийства. Это вызов. Имеет также значение, кто это: две женщины, два мужчины или женщина и мужчина. Ситуационно нужно смотреть.

— Чем ты будешь заниматься, когда закончишь обучение?

— Я уже сейчас делаю физиономический анализ, заказов много. Начиная с оценки партнера и заканчивая собственным портретом. Помогаю людям определиться по поводу профессии. Тестам я не доверяю. Человек в разном настроении ответит по-разному на один и тот же вопрос. Лучше смотреть по состоянию лица на данный момент. Плюс нужно задавать вопросы. Физиогомика — это одна из составляющих анализа для меня.

Мы показали Марине несколько фотографий сотрудников редакции и попросили их проанализировать.