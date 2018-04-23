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Как толковать свои сновидения: какие подсказки дает нам подсознание
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Как толковать свои сновидения: какие подсказки дает нам подсознание 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
«В наших сновидениях мы всегда одной ногой в детстве», — утверждал Зигмунд Фрейд. А что расскажут о снах современные специалисты?
Специально для читателей «Летидора» материал о сновидениях подготовил наш постоянный эксперт — Сергей Анатольевич Горин, психиатр, психотерапевт, автор 11 монографий по манипуляции сознанием, рекламе, гипнозу и НЛП, создатель русскоязычной модели эриксоновского гипноза. По мнению коллег, Горин — живой классик русского нейролингвистического программирования.
Сергей Анатольевич Горин
Поговорим о сновидениях. Наслаждаются яркими сновидениями далеко не все: кто-то жалуется на чересчур насыщенные «ночные киносеансы» и пугается повторения одинаковых сюжетов.
Боязнь сновидений более свойственна детям, но среди разнообразных невротических страхов, с которыми взрослые пациенты обращаются к психиатру, описаны гипнофобия (боязнь уснуть) и онейрофобия (боязнь ярких сновидений). В карикатурном, утрированном виде оба эти состояния показаны в фильме «Кошмар на улице Вязов».
В этом плане мы с вами и рассмотрим ряд аспектов сновидений — как ярких радостных, так и ярких тягостных (только без Фредди Крюгера): откуда они берутся и что с ними делать.
Сны и наука
Сон остается интереснейшим, все еще недостаточно изученным, в чем-то таинственным явлением.
Да, мы знаем о ритмах электрической активности мозга, мы знаем, что сновидения совпадают с фазой быстрого сна — быстрыми движениями глазных яблок во сне, но…
Помню, как однажды я взял какое-то научно-популярное издание, раскрыл журнал посередине и начал просматривать первый попавшийся текст, в котором было написано что-то про сон. Скоро я заподозрил, что автор — конъюнктурщик, поэтому пишет на модную тему о позах сна, но пишет очень живым современным научным языком и весьма толково. Читал я увлеченно еще минут десять. Споткнувшись на фразе «влаги соков заключены в четырех веществах: в веществе крови, в веществе слизи, в веществе желтой желчи и в веществе черной желчи», решил посмотреть начало статьи и узнать, кто же автор.
Статья называлась «О сне и бодрствовании», автором был Авиценна.
Это все, что вам нужно знать о взглядах современной науки на сон.
Сновидения — что это?
Русский физиолог И. М. Сеченов в конце ХIХ века дал афористичное и очень верное определение:
«Сновидение есть небывалая комбинация бывалых впечатлений».
Сеченов исследовал рефлексы, поэтому выдвинул гипотезу о том, что сновидения имеют рефлекторную природу. И если вы увидели во сне незнакомца, то будьте уверены: вы уже где-то встречали его в реальной жизни.
Если вы видите во сне водопад или цунами, которые никогда не наблюдали в природе, снова будьте уверены: ваш мозг творчески переработал то, что вы видели в кино или по телевизору.
Правда, гипотеза Сеченова не описывает исчерпывающе все случаи. Так, остается непонятным, почему мы помним только около 10% своих снов, но даже из этих 10% половину забываем в первые пять минут бодрствования.
Какова необходимость забывания, ведь с событиями реальной жизни такого не происходит?
Не вполне понятен по Сеченову и феномен открытий, сделанных во сне. А их немало: Менделеев так увидел свою периодическую систему элементов, Фридрих Август Кекуле — формулу бензола, Ференц Лист во сне услышал «Мефисто-вальс», наигранный ему лично Дьяволом…
И уж совсем непонятно, почему сновидения всегда эмоциональны?
Гипотезы о сновидениях от Фрейда до наших дней
Гипотеза Фрейда
Доктор медицины, выдающийся невролог Зигмунд Фрейд был и остается самым известным психотерапевтическим толкователем снов, хотя он всего лишь занимался лечением неврозов и искал их причины.
Фрейд предположил, что в сновидениях подсознание человека передает зашифрованную информацию о психотравме как причине невроза — о подавленных желаниях, запретных переживаниях.
Эту информацию можно расшифровать, тогда выясняется, что травматические переживания и подавленные желания имеют в основном сексуальную природу. Осознание этих скрытых сигналов приводит к излечению невроза.
Гипотеза Фрейда не хуже любой другой, причем эмоциональность сновидений и творческие прорывы во сне она способна объяснить:
согласно его теории, сексуальная энергия — основа творчества.
Над пансексуализмом Фрейда принято посмеиваться, но при жизни его критиковали за другое. На Западе — за то, что медицинскую гипотезу он попытался сделать философской теорией, а в СССР — за то, что эта философия не была марксистско-ленинской.
Сегодня распространены и другие гипотезы сна.
Современная гипотеза о компьютерных процессах
Одна из них уподобляет работу мозга компьютерным процессам, а сон — распределению информации по файлам и папкам, оптимизации или дефрагментации дисков.
В таком уподоблении есть смысл, поскольку активность мозга во время сна всего лишь на 10-15% меньше, чем в состоянии бодрствования.
Сновидения в этой модели — случайные образы, не несущие никакой смысловой нагрузки, но порой складывающиеся в определенный сюжет на основе прошлых переживаний и воспоминаний.
Современная гипотеза о тренировочном предназначении
Есть предположения о тренировочном предназначении сновидений: мы либо моделируем во сне возможные угрозы и во сне же учимся избегать их, либо моделируем свои эмоциональные реакции на возможные в реальности ситуации и учимся выражать их.
В этом тоже есть резон, поскольку мозг способен и к анализу, и к синтезу, а значит сновидение может отражать как аналитическую, так и синтетическую функцию мозга.
Тогда ваш очередной ночной кошмар — просто тренировка поведения на случай опасности в реальной жизни.
Плюс порция эмоций, «чтобы слишком не расслаблялись».
Как психотерапевт толкует сны из детства
В том, что пациенты раскрывают врачу содержание сновидений, ничего удивительного нет — люди могут быть напуганы или угнетены сновидением, могут искать в нем скрытый смысл и хотят получить подсказку от специалиста по работе с подсознанием.
Детальная терапевтическая расшифровка сновидения требует минимального знакомства с личностью сновидца и обстоятельствами его жизни. А общих рекомендаций здесь не так уж много.
Сны с детальным воспроизведением обстановки из детства я бы расшифровал с позиций НЛП как сигнал от подсознания: «Вам открыт доступ к ресурсам».
То есть подсознательно вы нынче готовы стать более гибким, ловким, открытым для новых знаний — каким были в детстве. Выражаясь языком компьютерных игр, подсознание сообщает, что вам подарили новую жизнь, усиленную защиту и много-много денег.
Сны, в которых приходят давно умершие родственники, по всем сонникам (по Фрейду, Мерлину и Марии Ленорман) считаются пустыми. Они ни в коем случае не вещие, они ничего не значат для вашей последующей жизни.
При этом то, что вам советуют умершие, следует внимательно выслушать и потом тщательно обдумать.
Эти советы могут быть весьма дельными и своевременными, поскольку это ваши советы самому себе, основанные на интуиции.
Почему сны повторяются и о чем они могут вам рассказать
Иногда пациенты психотерапевта жалуются на частое повторение сюжетов сновидений. В самом общем виде можно сказать, что если это вас беспокоит, то, пожалуй, не зря.
Повторение сюжета сновидения — это сигнал, заслуживающий внимания, но вовсе не обязательно сигнал о грядущих неприятностях.
Чаще всего повтор сновидения — отражение текущих проблем человека, его неуверенности в чем-то.
Так, девушка накануне замужества несколько раз видит сон об экзаменах, к которым она не подготовилась (в дальнейшем этот сон повторяется при перемене места работы). Метафора подсознания предельно ясна: предстоит испытание, к которому человек не чувствует себя готовым.
Повторяющееся сновидение — обычно не симптом и не предвестник душевного заболевания.
Правда, повтор сна может быть подсказкой о телесном заболевании: неявный пока симптом, неощутимый во время бодрствования, способен навязать сюжет сновидения.
Например, больные астмой накануне приступа часто видят себя во сне заваленными землей жертвами катастрофы — им не хватает воздуха. Больные сахарным диабетом, которые испытывают ночную гипогликемию (падение уровня глюкозы в крови), что-то готовят и едят во сне. Онкологические больные могут чувствовать во сне укусы животных в пораженный участок тела.
Поэтому если повторяющийся сон сопровождается одними и теми же неприятными физическими ощущениями, обратитесь к врачу общей практики и обследуйтесь.
Если же повтор касается морально-нравственных сюжетов, посоветуйтесь с психотерапевтом или психоаналитиком.
Кстати, стоит иметь в виду, что повторяющееся сновидение с воспроизведением очень давних событий может быть также следствием интоксикации — умеренной, клинически почти не выраженной, но хронической, постоянной. Это довольно экзотический симптом, но встречается и такое: от некоторых аллергизирующих лекарств и пищевых продуктов (например, какао-смеси).
Как управлять собственными сновидениями
Ну и хватит о грустном!
Есть методики, которые позволяют управлять сновидениями в самом широком смысле — вплоть до выбора сюжета, линий развития и финала сновидения.
Звучит фантастично, но это перестанет быть для вас фантастикой, если вы поищете в интернете тему «осознанные сновидения». Представленные там методики могут на первый взгляд показаться сложными, но сложность там не в самих методиках, а в том, чтобы начать их применять более-менее систематически.
В НЛП (нейролингвистическом программировании) есть простая методика, разработанная автором этой статьи.
Она хорошо сочетается с занятиями самогипнозом. Но можно обойтись и без него, опираясь только на самовнушение по Куэ, который считал, что главное в самовнушении — не особые гипнотические ритуалы, а простота формулы самовнушения и большое число повторений этой формулы (Куэ рекомендовал повторять ее до 50 раз).
Итак, самая простая методика управления сновидениями: лежа в постели уже непосредственно перед засыпанием, попросите мозг дать в сновидении те сюжеты, которые вам нужны, и не давать те, которые вам не нравятся.
Вам не понадобятся сложные ритуалы и процедуры, поскольку это даже не самогипноз — это самовнушение или просьба, хотя и похожая по структуре на формулы внушения при гипнозе. Условий всего два.
• Во-первых, самовнушение — это не приказ, а пожелание. Все ваши фразы начинаются со слов «пусть будет», «пусть я увижу»…
• Во-вторых, будьте лаконичны: описывайте сюжет сновидения в двух-трех словах.
Буквально пожелайте себе перед сном следующее: пусть этой ночью я увижу во сне (скажите сюжет), а вместо прежнего пугающего сновидения (опишите нежелательное), если уж меня обязательно надо напугать, пусть я увижу (опишите желательное, более приемлемый для вас сюжет).
Повторите формулу три раза (если у вас уже есть опыт занятий самогипнозом, можно не повторять).
Вот и все, наслаждайтесь результатом. И спокойной вам ночи!
Фото: Shutterstock.com  Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!
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