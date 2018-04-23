Ещё
Домашние питомцы помогут эффективнее работать?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Домашние питомцы помогут эффективнее работать? 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Говорят, что некоторые компании для разрядки сотрудников заводят в офисах домашних животных. Это действительно может повлиять на рабочий процесс?
— Да, животные положительно влияют на среду, в которой они находятся, причём каждое по-своему, — говорит психолог Оксана Анищенко. — Например, собака помогает справиться с подавленным депрессивным состоянием, а кошка хорошо влияет на нервные процессы, помогает больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Несмотря на то что этих животных не­удобно держать в офисе, в последнее время кошки стали частыми жителями в фирмах. Главное, правильно устроить для них быт. Животные — хорошие помощники работодателям. Они переключают один процесс сотрудника на другой. Большую часть времени мы находимся в возбуждённом состоянии, которое быстро нас истощает. Те же рыбки, чеперахи или хомячки, если вы просто взглянете на них, немного отвлекут, нервная система придёт в нормальное состояние, и вы будете работать с новыми силами и эмо— циями.
АиФ Красноярск: последние новости
В Красноярске обнаружили вредные для здоровья овощи Красноярцев приглашают на продовольственную ярмарку Разгрузочные дни помогут похудеть?
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
С кем звезды изменяют своим знаменитым мужчинам6
Чем мужчины чувствуют разницу между женщинами7
Настя Каменских полностью разделась для фото111
Зачем женщинам нужен секс без оргазма19
Звезды девяностых, которых сегодня не узнать32
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:24
Парень признался в любви на «Тотальном диктанте»
Любовь
03:25
Настя Каменских полностью разделась для фото
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
00:15
Кардашьян удивила поклонников шерстяными трусами
Звёзды
00:55
Звезда «Интернов» заинтриговал поклонников
Звёзды
01:00
Гагарина произвела фурор своим секси-нарядом
Звёзды
01:00
Киркоров закинул поющую Бузову на плечо
Звёзды
00:59
Седокова пришла на вручение премии в занавеске
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение