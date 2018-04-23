Домашние питомцы помогут эффективнее работать?

Говорят, что некоторые компании для разрядки сотрудников заводят в офисах домашних животных. Это действительно может повлиять на рабочий процесс?

— Да, животные положительно влияют на среду, в которой они находятся, причём каждое по-своему, — говорит психолог Оксана Анищенко. — Например, собака помогает справиться с подавленным депрессивным состоянием, а кошка хорошо влияет на нервные процессы, помогает больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Несмотря на то что этих животных не­удобно держать в офисе, в последнее время кошки стали частыми жителями в фирмах. Главное, правильно устроить для них быт. Животные — хорошие помощники работодателям. Они переключают один процесс сотрудника на другой. Большую часть времени мы находимся в возбуждённом состоянии, которое быстро нас истощает. Те же рыбки, чеперахи или хомячки, если вы просто взглянете на них, немного отвлекут, нервная система придёт в нормальное состояние, и вы будете работать с новыми силами и эмо— циями.