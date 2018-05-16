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30 дней до ЧМ-2018: как прихорашивают Екатеринбург к приезду футбольных болельщиков
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30 дней до ЧМ-2018: как прихорашивают Екатеринбург к приезду футбольных болельщиков 

e1.ru 16 мая 2018
Фото: e1.ru
Ровно через месяц Екатеринбург примет чемпионат мира по футболу. 15 июня на Центральном стадионе пройдёт первый матч: на поле выйдут команды Египта и Уругвая.
К мундиалю уральская столица начала готовиться еще несколько лет назад. В городе отремонтировали Кольцовский тракт, реконструировали улицы у стадиона и сами спортивные арены, пустили новые зеленые автобусы, отремонтировали здания-памятники, открыли новый травмпункт, поставили новые остановки и киоски.
За 30 дней до ЧМ-2018 власти города продолжают наводить в городе порядок, чтобы не ударить в грязь лицом перед иностранными гостями.
Как Екатеринбург готовят к встрече футбольных фанатов, смотрите в нашем фоторепортаже.
В Екатеринбурге пройдут четыре матча: 15 июня сыграют Египет — Уругвай, 21 июня — Франция — Перу, 24 июня — Япония — Сенегал, а 27 июня сразятся сборные Мексики и Швеции.
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