30 дней до ЧМ-2018: как прихорашивают Екатеринбург к приезду футбольных болельщиков

Ровно через месяц Екатеринбург примет чемпионат мира по футболу. 15 июня на Центральном стадионе пройдёт первый матч: на поле выйдут команды Египта и Уругвая.

К мундиалю уральская столица начала готовиться еще несколько лет назад. В городе отремонтировали Кольцовский тракт, реконструировали улицы у стадиона и сами спортивные арены, пустили новые зеленые автобусы, отремонтировали здания-памятники, открыли новый травмпункт, поставили новые остановки и киоски.

За 30 дней до ЧМ-2018 власти города продолжают наводить в городе порядок, чтобы не ударить в грязь лицом перед иностранными гостями.

Как Екатеринбург готовят к встрече футбольных фанатов, смотрите в нашем фоторепортаже.

В Екатеринбурге пройдут четыре матча: 15 июня сыграют Египет — Уругвай, 21 июня — Франция — Перу, 24 июня — Япония — Сенегал, а 27 июня сразятся сборные Мексики и Швеции.