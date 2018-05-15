Авиабригада медиков будет работать на ЧМ-2018 в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая. / ТАСС /. Авиационная бригада медиков будет работать в дни чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге, стоимость контракта составляет более 2,3 миллиона рублей, сообщается на сайте госзакупок.

"Министерство здравоохранения Свердловской области объявило тендер об оказании медицинских услуг скорой специализированной медицинской помощи с применением авиации в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге. Стоимость контракта составляет более 2,3 миллиона рублей", — говорится в конкурсной документации, размещенной на сайте госзакупок.

Отмечается, что авиационная бригада медиков будет дежурить круглосуточно с 12 по 28 июня в Екатеринбурге. В ее состав войдут врач и средний медицинский работник.

Ранее Свердловский территориальный центр медицины катастроф приступил к изготовлению новых мобильных комплексов оказания экстренной медпомощи гостям и участникам чемпионата мира по футболу на базе автобусов. Как сообщил ТАСС главный врач учреждения Владимир Попов, такими комплексами планируется оснастить все города, где пройдут матчи чемпионата.

Кроме того, Свердловский центр медицины катастроф разрабатывает специальный комплект, который защищает человека, оказывающего медпомощь в сложных условиях. Он состоит из специального жилета, в котором заложен алгоритм работы врача при оказания экстренной медицинской помощи.

Чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В Екатеринбурге состоятся матчи Египет — Уругвай (15 июня), Франция — Перу (21 июня), Япония — Сенегал (24 июня) и Мексика — Швеция (27 июня).