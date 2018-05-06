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На «Екатеринбург Арене» игрой «Урала» с «Амкаром» завершился цикл тестовых матчей в преддверии ЧМ-2018
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На «Екатеринбург Арене» игрой «Урала» с «Амкаром» завершился цикл тестовых матчей в преддверии ЧМ-2018 

Информационный портал Свердловской области 11 минут назад
Фото: АиФ Пермь
На «Екатеринбург Арене» 6 мая прошёл заключительный третий тестовый матч перед играми Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. В рамках российской футбольной премьер-лиги встретились команды «Урал» и «Амкар».
Матч начался с минуты молчания в честь приближающегося праздника — Дня Победы.
По данным ФК «Урал», на игру было продано 20,6 тысячи билетов. В ходе подготовки и проведения матча были в очередной раз протестированы все функциональные системы стадиона и инфраструктура.
«Сегодняшний последний тестовый матч позволяет нам убрать все шероховатости. Мы подводим итоги после каждого матча, но сегодня, говоря о сервисе, работе всех служб, о гостеприимстве, я уверен, существенных замечаний не будет. Это время проверки готовности «всего и вся». Проведение игр на обновлённом стадионе — важное событие в жизни региона и праздник для все увеличивающегося числа любителей футбола. Напомню, сегодня это самый массовый вид спорта, которым у нас занимается около 60 тысяч свердловчан. Матчи РФПЛ заканчиваются, а для нас все только начинается. Очевидно, что Свердловская область, Екатеринбург готовы принять главное событие в мире футбола», — заявил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.
Игра на обновлённом стадионе «Екатеринбург Арена» завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Однако, этот день для ФК «Урал» отметился и приятной новостью — по итогам апреля «шмели» стали лучшей командой РФПЛ в рейтинге премии «ЛИГА FAIR PLAY». Эта номинация учреждена РФПЛ и букмекерской компанией «Лига Ставок». Успех стал возможен благодаря самым высоким показателям «Урала» по системе Fair Play среди всех представителей Премьер-Лиги по итогам апреля 2018 года. Торжественная церемония награждения команды состоялась перед началом матча.
Следующий матч футбольный клуб «Урал» сыграет 13 мая в Ростове-на-Дону.
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