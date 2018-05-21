Над Екатеринбургом на время ЧМ-2018 ограничили полеты

Росавиация установила 66 зон, в которых будут ограничены либо запрещены полеты до и во время Чемпионата мира по футболу 2018 (ЧМ). Как сообщается на сайте ведомства, усиленные меры безопасности будут действовать полтора месяца — с 1 июня по 17 июля.

МВД, ФСБ, В этот период для полетов над населенными пунктами, тренировочными площадками и базами отдыха команд-участниц ЧМ владельцам воздушных судов необходимо будет получить соответствующее разрешение в Единой службе организации воздушного движения (ЕС ОрВД). Согласие ведомства понадобится в том числе для того, чтобы поднять в воздух аэростаты, дирижабли, шары-зонды, беспилотники. Исключение сделают лишь для авиации спецслужб — Минобороны ФСО , Росгвардии, а также для спасателей, первых лиц государства и судов, выполняющих пассажирские перевозки по внутренним и международным маршрутам из местных аэропортов.

В столице Урала, где пройдут 4 матча мундиаля, будет одна запретная зона и одна зона ограничения. Разрешение на полеты над ними будет выдавать Екатеринбургский зональный центр ЕС ОрВД, передает "Уралинформбюро"

Стоит отметить, что весь июнь из-за чемпионата мира по футболу в город не будут пускать междугородние автобусы. На дорогах федерального значения со стороны Перми, Челябинска и Тюмени до Екатеринбургской кольцевой дороги с 1 июня установят соответствующие информационные щиты и дорожные знаки.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. В уральской столице 15 июня на поле выйдут команды Египта и Уругвая, 21 июня — Франции и Перу, 24 июня — Японии и Сенегала, 27 июня — Мексики и Швеции.