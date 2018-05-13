Около 13 тысяч человек сфотографировались с Кубком ЧМ по футболу в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая. / ТАСС /. Около 13 тысяч человек сфотографировались с Кубком чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге. Об этом сообщили в воскресенье в пресс— службе тура Кубка ЧМ-2018.

"Воспользоваться шансом и сделать фотографию со знаменитым трофеем смогли более 12,7 тыс. жителей Екатеринбурга", — говорится в сообщении.

Там добавили, что с 11 по 12 мая все желающие смогли увидеть кубок в специальном шатре, расположенном в Историческом сквере на набережной реки Исеть в центре города, и сделать с ним фотографию.

Ранее сообщалось, что трофей прибыл в Екатеринбург 8 мая утром. Этот город стал третьим в маршруте тура Кубка мира по России в 2018 году после Владивостока и Новосибирска. Затем трофей отправится в Самару, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и завершит тур в Москве за неделю до чемпионата мира.

Тур Кубка чемпионата мира стартовал 9 сентября 2017 года в Москве. До декабря маршрут тура проходил по территории России, после чего кубок отправился в путешествие по 50 странам на шести континентах. В мае трофей вернулся в Россию, в 2017 году кубок посетил 15 городов страны.

Впервые тур Кубка мира состоялся перед чемпионатом мира 2006 года в Германии.