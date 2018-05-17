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Подготовка Екатеринбурга к ЧМ-2018 довела Рунет до слез
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Подготовка Екатеринбурга к ЧМ-2018 довела Рунет до слез 

Ридус 17 мая 2018
Фото: Ридус
В Екатеринбурге установили стелу, посвященную грядущему мундиалю: «FIFA World Cup Russia-2018», — гордо гласит надпись на инсталляции, размещенной посреди необустроенной местности.
Атмосферное фото, опубликованное в телеграм-канале «Мутко против» пришлось по душе обитателям Рунета.
Сперва стела посреди постапокалиптического пейзажа вызвала недоумение среди пользователей Twitter:
В какой-то момент микроблогеры усомнились в подлинности фото:
Однако местные подтвердили, что фото — подлинное: стела действительно установлена в микрорайоне Кольцово Октябрьского района Екатеринбурга — рядом с железнодорожным переездом.
Резонансное фото вскоре ожидаемо обросло «жабами», обыгрывающими тему постапокалипсиса и реалий жизни в столице Урала:
После массового глумления в Сети конструкция с логотипом ЧМ-2018 внезапно исчезла. После демонтажа конструкции в мэрии рассказали, что она была установлена болельщиком из Екатеринбурга по собственной инициативе и за собственные деньги.
Так он решил поприветствовать гостей, которые приедут в Екатеринбург на чемпионат мира по футболу FIFA — 2018 этим летом. Мы благодарны ему за такой жест и приветствуем частные инициативы болельщиков. К сожалению, он не знал, что право на использование официальной символики имеют лишь спонсоры, лицензиаты и города-организаторы после согласования с FIFA. Поэтому было принято решение демонтировать инсталляцию, цитирует ответ местных властей сайт E1.ru  В Екатеринбурге пройдут четыре матча группового этапа мундиаля, причем первый из них состоится на следующий же день после открытия чемпионата в столице России 14 июня 2018 года.
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Женский форум  Ещё 126 источников 
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