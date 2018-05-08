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Путешествие кубка: главный трофей ЧМ-2018 прибыл в Екатеринбург
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Путешествие кубка: главный трофей ЧМ-2018 прибыл в Екатеринбург 

ТК «Звезда» 8 мая 2018
Фото: ТК «Звезда»
Столица Урала стала третьей точкой в маршруте путешествия по России.
Трофей предстоящего главного футбольного первенства планеты, кубок чемпионата мира-2018, прибыл в Екатеринбург. В столице Урала он пробудет пять дней.
До четверга кубок будет украшать территорию футбольного манежа, после чего предстанет перед взорами всех желающих. На всеобщее обозрение его выставят в центре Екатеринбурга.
В соответствии с правилами, установленными ФИФА, прикасаться к футбольной реликвии разрешено исключительно победителям турнира или главам государств, а фотографироваться рядом можно с разрешения представителей организации.
Столица Урала стала третьей точкой в маршруте путешествия трофея по России.
Напомним, ранее кубок чемпионата мира прибыл из Токио во Владивосток. Его сопровождал чемпион мира по футболу Жилберту Силва и официальные послы ЧМ-2018 Виктория Лопырева и Наталья Водянова.
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