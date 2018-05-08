Путешествие кубка: главный трофей ЧМ-2018 прибыл в Екатеринбург

Столица Урала стала третьей точкой в маршруте путешествия по России.

Трофей предстоящего главного футбольного первенства планеты, кубок чемпионата мира-2018, прибыл в Екатеринбург. В столице Урала он пробудет пять дней.

До четверга кубок будет украшать территорию футбольного манежа, после чего предстанет перед взорами всех желающих. На всеобщее обозрение его выставят в центре Екатеринбурга.

В соответствии с правилами, установленными ФИФА, прикасаться к футбольной реликвии разрешено исключительно победителям турнира или главам государств, а фотографироваться рядом можно с разрешения представителей организации.

Столица Урала стала третьей точкой в маршруте путешествия трофея по России.