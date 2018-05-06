Рапопорт: Екатеринбург готов принять главное событие в мире футбола

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая. / ТАСС /. Екатеринбург готов принять чемпионат мира по футболу, существенных замечаний к работе сервиса и всех служб не будет. Об этом сообщил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

В воскресенье на реконструированном к чемпионату мира по футболу стадионе «Екатеринбург-Арена» состоялся третий тестовый матч между "Уралом" и пермским «Амкаром». Гости одержали победу со счетом 2:0 в матче 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

"Сегодняшний последний тестовый матч позволяет нам убрать все шероховатости. Мы подводим итоги после каждого матча, но сегодня, говоря о сервисе, работе всех служб, о гостеприимстве, я уверен, существенных замечаний не будет. Матчи РФПЛ заканчиваются, а для нас все только начинается, очевидно, что Свердловская область и Екатеринбург готовы принять главное событие в мире футбола", — цитирует Рапопорта Департамент информационной политики Свердловской области.

Благодаря трем тестовым матчам удалось испытать технические системы и инфраструктурные возможности «Екатеринбург-Арены», а также проверить работоспособность служб эксплуатации. «Мы внимательно отслеживали отзывы посетителей стадиона, получали обратную связь в наших официальных аккаунтах в социальных сетях. Эти замечания учитывались при подготовке к последующим матчам», — пояснили ТАСС в администрации стадиона.

Первый матч прошел на «Екатеринбург-Арене» 1 апреля, игра между «Уралом» и казанским «Рубином» завершилась со счетом 1:1, ее посетили порядка 20 тыс. болельщиков. Вторая тестовая игра между «Уралом» и московским "Спартаком" прошла 15 апреля — хозяева выиграли со счетом 2:1, прервав беспроигрышную серию московского клуба из 18 игр. Матч прошел в присутствии более 32 тыс. болельщиков, «Екатеринбург-Арена» вмещает 35 тыс. человек.

Мнение болельщиков

Президент Союза болельщиков «Урала» Владимир Перетягин в беседе с ТАСС подчеркнул, что стадион и организация оставляют приятное впечатление. «Хотел бы отметить волонтерскую поддержку, а также доброжелательность полиции. Из замечаний — не хватает урн на одной из прилегающих к стадиону улиц, я бы порекомендовал учесть это. Что касается точек питания — я сам ничего не пробовал, однако хорошо, что их много — это и доход стадиону, и удобство для зрителей», — сказал Перетягин.

В Екатеринбурге пройдут четыре матча группового этапа ЧМ-2018: Египет — Уругвай (15 июня), Франция — Перу (21 июня), Япония — Сенегал (24 июня) и Мексика — Швеция (27 июня).