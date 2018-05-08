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В Екатеринбурге представили Кубок чемпионата мира
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В Екатеринбурге представили Кубок чемпионата мира 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
В Екатеринбурге представлен Кубок чемпионата мира по футболу — 2018, сообщает ТАСС.
В рамках мирового турне трофей прибыл уже в третий город в своем маршруте по России в 2018 году. С полудня все желающие смогут посмотреть на кубок, который будет представлен на площади перед Дворцом молодежи.
"Искренне рад приветствовать Кубок мира по футболу. Чемпионат мира — это огромное событие для Урала, Екатеринбурга и всей страны", — заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Также Куйвашев поблагодарил организаторов за возможность показать трофей Екатеринбургу.
"Огромное спасибо организаторам и всем, кто предоставил нам такую возможность", — заключил он.
11 и 12 мая Кубок будет находится в Историческом сквере, откуда отправится в Самару, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и завершит тур в Москве за неделю до чемпионата мира.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин посетит матч открытия чемпионата мира — 2018 по футболу.
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