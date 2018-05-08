В Екатеринбурге представили Кубок чемпионата мира

В Екатеринбурге представлен Кубок чемпионата мира по футболу — 2018, сообщает ТАСС

В рамках мирового турне трофей прибыл уже в третий город в своем маршруте по России в 2018 году. С полудня все желающие смогут посмотреть на кубок, который будет представлен на площади перед Дворцом молодежи.

"Искренне рад приветствовать Кубок мира по футболу. Чемпионат мира — это огромное событие для Урала, Екатеринбурга и всей страны", — заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

Также Куйвашев поблагодарил организаторов за возможность показать трофей Екатеринбургу.

"Огромное спасибо организаторам и всем, кто предоставил нам такую возможность", — заключил он.

11 и 12 мая Кубок будет находится в Историческом сквере, откуда отправится в Самару, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и завершит тур в Москве за неделю до чемпионата мира.