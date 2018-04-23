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Зачем и когда произносят слово «аминь» и что оно означает
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Зачем и когда произносят слово «аминь» и что оно означает 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Каждый, даже не воцерковленный человек, знает это слово — «аминь». Иногда его произносят и в обыденной речи, почти в шутку, не осознавая его значения — мол, да не случится то-то или то-то, аминь.
Некоторые считают, что оно означает «да будет так» или «правдиво», «истинно». Но по мнению некоторых исследователей так трактовать это слово не очень верно. По их мнению, это больше похоже по звучанию на «аум», смысл которого — подтверждение Единого Бога, находящегося в нас.
Впервые это слово — иногда его даже называют термином — встречается в Третьей Книге Царств. Когда-то оно произносилось как «заключительное слово» после произнесении клятвы — так создавался больший эффект от нее, ибо слово произносилось с восклицанием. Со временем произошли некоторые перемены: во времена Ветхого Завета оно означало ответ народа на слова священников. А со временем аминь превратилось именно в литургический термин.
Считается, что произнесение этого слова всуе недопустимо — оно должно произноситься не автоматически и бездумно, а с осознанием того, что происходит вокруг и в данный момент, поскольку цель его — пробуждение духовных сил.
По правилам, аминь произносят по окончании молитвы, проповеди, текста Священного писания, чтения молитвы «Символ веры», которую надо знать всем, кто собрался крестить малыша, а также во время служб.
Встречается аминь и в текстах Писания — так оно играет роль усилителя верности излагаемых истин. Когда аминь произносят в конце молитвы, оно имеет смысл «печати», «слова-скрепы». Оно — выражение воли тех, ко обращался с молитвой, надеясь, что их услышат. Именно поэтому это слово и стоит в конце — произнеся весь текст молитвы, верующие таким образом «запечатывают» свою просьбу, полностью понимают все, что было сказано, и выражают согласие с каждым словом. И произнесение его вместе с другими людьми выражает тот же смысл — единения, общности молитвы, целостности и связи молящихся и священнослужителей.
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