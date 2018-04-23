Cardi B выбрала имя для ребенка

Cardi недавно стала гостем «The». Естественно, разговор зашел о беременности рэперши. Карди рассказала, что чувствует себя вполне нормально, правда, иногда мучает токсикоз и тошнота. А еще все сложнее подниматься по лестницам и сдерживать эмоциональность. «Не знаю, как меня еще выдерживают мои менеджеры и семья. Они святые люди», — подчеркнула хип-хоп дива.

Также Элен спросила об имени будущей малышки. Исполнительница не стала раскрывать всех карт и выкрутилась:

«Мой бойфренд уже придумал имя. Оно очень крутое, но если у вас еще есть варианты, присылайте. Я заплачу тысяч долларов, если мне понравится ваш вариант»