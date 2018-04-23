Как найти профессиональных строителей

Нередко во время одного ремонта строительные бригады сменяют друг друга, что вовсе не идёт на пользу ни ремонту, ни нервам. Как сберечь ресурсы и не ошибиться в выборе строителей — об этом и поговорим.

Строитель — это сложная и ответственная профессия, специалист не только умеет работать руками, но и знает все тонкости ремесла, он в курсе жилищных нормативов.

Может показаться, что таких строителей нет. Сколько раз вы вызывали разных мастеров исправить недоделки или ошибки в ремонте? Сколько раз одну и ту же проблему не могли решить разные специалисты?

Такой печальный опыт есть у многих, но не отчаивайтесь: профессиональные строители существуют, и мы расскажем, как их вычислить.

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Где можно найти профессионала

Особых мест, которые часто посещают профессиональные строители, нет, поскольку строительство — это сложный процесс, а не клуб по интересам.

Профессионалы всегда заняты работой, поэтому более высока вероятность встретиться с ними во время работы, для этого не отказывайте себе в посещении квартир друзей, где идёт ремонт. Это хороший повод и познакомиться со строителями, и оценить их профессионализм, ведь результат работы можно увидеть здесь же.

Не забывайте, что мы живём в цифровом веке и существуют специальные сайты и приложения, где можно найти строителей.

Не верьте рекомендациям, а верьте своим глазам

Случается, что мы доверяем рекомендациям, но это не всегда оправданно. Допустим, у ваших друзей строители произвели качественный ремонт и вам их порекомендовали, а вот в вашей квартире оказывается, что строители «ничего не умеют» — часть мрамора испорчена неправильной резкой, электрик не может собрать переходные диммеры и так далее. Но это не происки врагов, а невнимательность: просто у ваших друзей нет мрамора в отделке, а электрическая сеть — без проходных элементов.

Ещё вариант: к началу вашего ремонта у подрядчика сменился состав рабочих, и не в лучшую сторону.

Доверяй, но проверяй

Вы нашли строительную бригаду? Стоит задать несколько уточняющих вопросов, чтобы убедиться в профессионализме мастеров. Необходимо увидеть результат их работы: посетить отремонтированные объекты или посмотреть фотографии.

Конечно, можно фотографии фальсифицировать, скрыв ракурсом недостатки отделки, или вовсе показывать чужие работы, поэтому задавайте уточняющие вопросы, например: что это за комната? из чего там стены? чем их выравнивали? как выравнивали углы?..

— Вместе с тем фотографии могут «рассказать» о многом. Обращайте внимание на материалы и оборудование, применённые на объекте. Лепнина, мозаика, художественный паркет, декоративные финишные покрытия говорят о сложной технике исполнения и мастерстве рабочих рук. Сложное светотехническое, сантехническое оборудование, бытовая техника (телевизионная, музыкальная) и тому подобные вещи свидетельствуют о хорошей инженерной подготовке сотрудников компании подрядчика.

Только договор и никакого кумовства

Одно из главных правил взаимодействия с подрядчиком — заключение договора. Это может быть договор на оказание строительных услуг или договор подряда, но в нём должно быть чётко прописано каждое действие и оговорена сумма, возможные штрафы, ответственность сторон и гарантии.

Профессиональные строители не напугаются предложения подписать договор, поскольку осознают свою ответственность.

Договор дисциплинирует и очерчивает рабочие отношения, кроме того, именно наличие подписанного договора — гарантия решения судебных споров. Если вы не заключили договор, то идти в суд бессмысленно: пока докажете факт предоставления некачественной строительной услуги, мастеров уже и след простынет.

Это же касается и кумовства, например, при заказе услуг через родственников. Допустим, брат жены вашего двоюродного брата — электрик, и родственники настаивают нанять его, ведь «какая разница, кому платить, а Миша сделает на совесть».

Сомнительное утверждение, поскольку работа любого электрика должна быть сделана на совесть.

Помните: родство не влияет на квалификацию. Но если в конфликтной ситуации со сторонним электриком вы разойдётесь, то с родственником, пусть и дальним, встречаться придётся, что станет причиной напряжения и внутрисемейных конфликтов.

Во время ремонта даже с идеальными строителями не всегда удаётся найти общий язык, а с родственниками — тем более.

Оплата строго по графику выполнения работ

Отличие профессионального строителя от дилетанта — его умение договариваться.

Профессионального строителя не испугает условие в договоре получать плату после приёмки работ, поскольку он знает, что договор защитит его в случае отказа заказчика оплачивать выполненную работу.

Но часто встречаются такие строители, которые и не были намерены закончить ваш ремонт, а их цель — получить как можно больше денег и скрыться на родных просторах. Поэтому они настаивают на большой предоплате, и если видят, что заказчик «денежный», начинают свой театр с медленным выполнением работ и требованием оплатить мифические дополнительные услуги.

В строительном бизнесе есть авансы, но сумма аванса не превышает 15—20 процентов общего бюджета работ, поэтому если подрядчик настаивает на выплате 30, 50, 100 процентов при подписании договора, то не надейтесь на следующую встречу после передачи денег.

Ирина Митрофанова, строительная компания Interio Center:

— У хорошего подрядчика при подписании договора сразу оформляется ряд приложений, которые конкретизируют условия договора и делают дальнейшее взаимодействие сторон более понятным, упорядоченным и эффективным.

Обязательно требуйте от подрядчика график работ, график платежей, график поставки чистовых материалов и оборудования на объект. Эти приложения к основному договору тесно взаимосвязаны и дают ясное представление, в какой период проведения ремонта вам придётся потратить определённую сумму, а в какой — заниматься подбором плитки, сантехники или светильников.

При проведении ремонта на заказчика вываливается огромное количество новой информации, поездок по строительным выставкам и прочих дел, которых не было раньше и которые поедают ваш досуг. А наличие таких графиков значительно облегчает вам жизнь и снимает раздражение и напряжение в отношениях заказчик — подрядчик.

И ещё: грамотные, профессиональные строители будут спрашивать на первой встрече о наличии дизайн-проекта, предложат составить смету, а не будут называть цифры «с потолка», отвечая на ваш вопрос о стоимости работ и материалов.

Вообще, стоит прислушаться к вопросам, которые могут и должны задавать опытные строители на первой встрече. Например, каков регламент проведения работ в вашем доме, где можно будет поставить контейнер для вывоза строительного мусора. Они попросят контакты ответственных лиц по подъезду или ТСЖ, адрес ДЭЗа для связи с местными инженерными службами и так далее.

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