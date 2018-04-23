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Как грамотно организовать длинный отпуск с малышом: колонка Дианы Ходаковской
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Как грамотно организовать длинный отпуск с малышом: колонка Дианы Ходаковской 

Letidor.ru 58 минут назад
Фото: Letidor.ru
В прошлом году наш колумнист, ведущая кулинарной рубрики программы «Доброе утро» на Первом канале Диана Ходаковская отправилась в первое настоящее путешествие с 8-месячной дочерью в Украину (своими секретами молодая мама делилась в своей колонке на «Летидоре»). В этот раз отважная Диана с Ниной полетели в Таиланд. И не на пару недель, а на два месяца!
Планируя путешествие на два месяца с годовалым ребенком в жаркий Таиланд, я задумывалась о многих вещах. И о ротавирусе, и о малярии, и о других неожиданных расстройствах здоровья… Неудивительно, что в первую очередь я составила список лекарств, которые повезу с собой.
Списки я делаю с самого детства, чтобы не потерять полезную информацию! Всегда. Собираю их постепенно и храню в заметках в телефоне.
Посоветовавшись с нашим педиатром, я не стала брать лекарства в коробках.
Дело в том, что они занимают половину чемодана! Поэтому я собрала аптечку без инструкций и упаковок, плотно уложив их между собой. В конце концов, всегда есть под рукой интернет-поисковик! Список большой, но я живу по принципу: «Лучше пусть будет и, даст Бог, нам не пригодится». Делюсь с вами этим списком (он будет в конце колонки).
Фото: Instagram@diana.khodakovskaya
Надо сказать, что на Пхукете есть отличные лекарства, которые стоит взять с собой в Москву. Например, природный антибиотик — это экстракт индийской эхинацеи и концентрат экстракта валерианы.
За подделку лекарств в Таиланде предусмотрена смертная казнь, поэтому все аптеки здесь очень этого боятся и строго следят за качеством!
Плюс медицина здесь на высшем уровне — для меня это тоже было открытием. Я поинтересовалась у подруг, кто был в этих местах, о медицинской страховке. Мне сообщили, что на острове есть огромный госпиталь, отлично работает страховка Mondial. Я обрадовалась, так как банк выдал нам именно ее!
Второе, о чем думаешь, — это, конечно, о вещах! Я человек уже бывалый в путешествиях, поэтому одежда у нас заняла всего четверть чемодана на двоих! Трусы, майки и сарафаны для дочки и плюс-минус такой же набор для меня!
Поверьте, вам реально хватит одной пары шортов, майки и сарафана на острове, еще купальник, очки и спортивная форма (опять же минимальная и легкая). Я купила здесь шляпу, так как солнце жжет очень сильно, а сейчас подумываю еще и о зонте!
Кстати, рекомендую еще дома приобрести защиту от солнца (SPF-50), а также спрей от комаров.
Когда солнце в зените, от него невозможно спрятаться. Хватает всего пары минут для того, чтобы плечи стали красными. Первая неделя — самая опасная. Солнечные ожоги появляются у многих. Особенно когда находишься в море.
Фото: Instagram@diana.khodakovskaya
Далее нужно было подумать об игрушках и книжечках — это еще добрая половина чемодана. У нас с дочкой было два чемодана плюс один чемодан няни.
Нужно обязательно взять с собой детские кашки, а также смесь, если ребенок еще ее ест. Фрукты и овощи здесь продаются отличные, мясо и рыба тоже без нареканий. Мы взяли с собой пароварку-блендер, но она нам не пригодилась. У Нины уже много зубов (ей 1,3 года), поэтому я ей готовлю то, что ем сама. Ну или себе готовлю то, что ест дочь! Тут как уж на это смотреть:)))))
Еду я предпочитаю простую. Питаемся мы по режиму.
В 8 утра завтрак — Нина ест кашу с фруктами, а я гранолу с миндальным молоком, медом и фруктами. Дочь часто «подворовывает» продукты с моей тарелки. Я ей не запрещаю, а наоборот поощряю ее интерес к взрослой еде!
Обедаем мы в полдень. Как правило, после спорта хочется хорошенько поесть: это гречка, которую я привезла с собой (в Таиланде этой крупы не найти), овощной салат и… какой-нибудь вкусный белок. На жаре очень сложно есть мясо, здесь я часто заменяю его на растительные вкусные продукты: чечевицу, брокколи или шпинат. Дочь все жует с большим удовольствием. Иногда отвариваю котлетки из куриного фарша и яйца! Сама их тоже с удовольствием ем.
На полдник у нас фрукты и орехи.
А на ужин я обычно запекаю рыбку с какими-нибудь овощами. Я люблю разные полезные масла, здесь их нашла в изобилии. Добавляю в еду масло авокадо или ореховое. Я довольна нашим местным рационом!
Днем по два часа Нина с удовольствием спит в своей комнате. Я предварительно включаю кондиционер, чтобы комната остужалась. Окно, в которое попадают прямые солнечные лучи, я заклеила с помощью темных мешков и скотча, так как блэкауты не справляются. Кромешной тьмы днем все равно не получается, но прохлада и приглушенный свет делают свое дело — обычно после бассейна дочь спит как младенец!
На пляж к морю мы выезжаем только к 17 часам и до 18:30 встречаем закат. Это самое комфортное время для игр с водой на солнышке.
Я переливаю свежее кокосовое молоко в бутылочку Нины, и ребенок с большим удовольствием его пьет! Оно богато грубыми волокнами, за счет которых улучшается пищеварение, содержит витамины А, В, Е, С и микроэлементы (например, медь, которая участвует в биохимических реакциях в нашем организме, лауриновая кислота — это настоящий борец с вирусами). Кокосовое молоко положительно влияет на работу щитовидной железы. А за счет антибактериального действия нормализует микрофлору кишечника.
Я очень рекомендую давать ребенку и выпивать самой по одному кокосу в день!
Я верю, что благодаря сильному иммунитету дочери многие вирусы обходят нас стороной. Ведь уже давно врачи говорят, что нет такого лекарства, которое способно побороть вирус в организме — только наш собственный иммунитет на это способен! Вот ему мы и помогаем: витаминами в еде, солнцем, отдыхом и хорошим настроением.
Фото: Instagram@diana.khodakovskaya; Instagram@vzelennaya
Нина ныряет с визгом в бассейне, так что вода так или иначе попадает в рот… Она возится часто на полу. Я не могу ее уберечь от всех бактерий или охранять ее как хрустальную вазу. Ребенок счастлив от движения и жизни — это самое главное для меня! Конечно, мы тут чаще моем руки с мылом, но это точно не панацея от всех болезней.
Мое материнское сердце старается не сжиматься при виде песка во рту.
Еще хочу поделиться с вами своими находками в путешествиях, которые меня сильно выручают! Это, конечно же, легкая коляска. Моя складывается как книжка, раскладывается одной рукой и весит всего 5 кг. Ее дно опускается на 180 градусов, что позволяет иногда в ней организовать дневной сон малышки. На отдыхе коляску мы в основном используем как тележку для перевозки вещей на пляж. А в аэропорту сдаем ее в чехле прямо с чемоданами.
Это удобно, так как дочь сидит у меня на руках на чудо-стуле «Хипсит» (на нем могут сидеть дети до 3 лет). Я повязываю этот пояс с помощью липучки на талию — и дочь со мной везде. Это маневренно и быстро — я даже могу бегать с ним. Руки практически свободны, спина не страдает от нагрузки, как если бы я бы просто держала Нину на руках.
В общем, мы с ним не расстаемся, даже когда идем на пляж.
Фото: Instagram@diana.khodakovskaya
Есть еще одна отличная штука — это чемодан-кроватка в самолет. Я туда сгружаю планшет и ноутбук, так как у чемодана жесткий корпус, и беру с собой простынку внутрь, на которой дочь спала накануне (там есть уже матрасик). В аэропорту Нина катается на этой кроватке, а когда наступает время сна, я ее раскладываю и устанавливаю в кресле. Замечательное устройство.
Перед вами обещанный список лекарственных средств для поездки в Таиланд:*
жаропонижающие средства (сбиваем температуру с помощью средств в форме сиропа, свечей),
обезболивающие средства (в том числе и при прорезывании зубов),
средства, облегчающие симптомы простуды,
средства для пероральной регидратации (поить этой жидкостью ребенка следует и при кишечной инфекции, и при высокой температуре, чтобы предотвратить обезвоживание),
средства от диареи,
средства от запоров,
средства от отита и боли в ушах,
средства от воспаления глаз,
средства для облегчения дыхания (в виде спрея, крем-геля, пастилок),
противоаллергические препараты (в виде крема, таблеток — в зависимости от проблемы),
сосудосуживающие капли (применяются при насморке, отите),
лекарственные средства для неотложной помощи при ожоге,
раствор антисептика (при ранах, порезах, ссадинах),
средства от укачивания,
спринцовка, клизма,
пластыри дышащие и водонепроницаемые,
бинт,
ингалятор детский,
шприцы для инъекций,
спиртовые салфетки,
антисептический гель для рук.
* Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. При необходимости проконсультируйтесь с врачом
Фото: Instagram@diana.khodakovskaya; Instagram@marchyn
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