Как избавиться от тревоги: 7 техник, которые вам в этом помогут

Для борьбы с тревожностью психологи и психотерапевты применяют когнитивно-бихевиоральный подход. Он совмещает в себе две формы терапии — когнитивную и бихевиоральную. Сторонники когнитивной терапии уверены: то, как человек себя чувствует и как себя ведёт, зависит от мыслей и установок, очень часто самим человеком не осознанных. Например, многие люди боятся выступать на публике, порой не отдавая себе отчёта, что их страх связан с глубинным убеждением типа «все будут смеяться надо мной и ещё долго обсуждать меня, если я допущу хотя бы малейшую ошибку». Техника когнитивной терапии основана на «отлавливании», осознании и коррекции таких убеждений.

Бихевиоральный подход работает по схожему принципу, только концентрируется не на мыслях, а на действиях человека, помогая осознавать и менять наши привычки, а вместе с ними — и то, как мы себя чувствуем. Когнитивно-бихевироальную терапию часто применяют при лечении людей с тревожными расстройствами, но эти техники также могут быть полезны в случаях, когда страх и беспокойство мешают вам нормально жить. Фото: shutterstock.com Дневник и флеш-карты

Полезно регулярно записывать свои мысли и те эмоции, которые вы испытываете: страх, гнев, отчаяние — важно честно писать обо всём. Это необходимо, чтобы «выключить автопилот», научиться осознавать свои чувства и не давать привычкам контролировать себя. Один из самых действенных способов борьбы с тревожными мыслями — завести дневник.

Каждую страничку в этом дневнике разделите на пять колонок. В первой запишите ситуацию, которая вызывает тревогу. Во второй перечислите эмоции, которые вы испытываете, и оцените силу этих эмоций по шкале от 1 до 100. Третья колонка — для мыслей, которые приходят вам в голову, когда вы оказываетесь в описанной ситуации: напишите, почему вы боитесь, что плохого, по-вашему, может с вами случиться, что именно вызывает тревогу. В четвёртой колонке дайте опровержение этим мыслям, основываясь на реальных фактах. Опровержение должно быть убедительным и логичным, таким, чтобы вы сами ему поверили. И наконец, в пятую колонку запишите эмоции, которые вы чувствуете теперь, когда смогли посмотреть на беспокоящую вас ситуацию со стороны. Фото: shutterstock.com Вот простой пример.

Ситуация: мне нужно начать писать дипломную работу.

Эмоции, которые я испытываю, когда думаю об этом: тревога (90), злость (85), раздражение (85), апатия (80), грусть (70), беспомощность (85).

Какие мысли вызывают во мне эту тревогу: у меня не получится написать работу хорошо, я недостаточно компетентен, преподаватель будет считать меня ни на что не годным студентом, я опозорюсь перед однокурсниками, а это смерти подобно (мысль может быть не одна, а сразу несколько).

Опровержение: я не могу знать заранее, хорошо ли я напишу эту работу. Но я точно знаю, что чем больше времени и сил я на неё потрачу, тем лучше будет результат. Поэтому лучше начать прямо сейчас. Я перфекционист, и всегда найдётся что-то, что я, как мне кажется, мог бы сделать лучше. Поэтому мне нужно перестать думать об идеале и просто начать выполнять необходимую работу. Да, я переживаю, что у меня нет интересных идей, но в процессе работы они обязательно появятся. Да, возможно, мою работу будет критиковать преподаватель, но это не так уж и страшно. А если я начну работать прямо сейчас и у меня будет достаточно времени, чтобы хорошо разобраться в теме, я смогу достойно ответить на критику и защитить свою точку зрения.

Эмоции после опровержения: азарт (50), вдохновение (85), тревога (50 — не исчезла совсем, но гораздо меньше, чем была раньше), предвкушение (80).

Помимо дневника, можно пользоваться флеш-картами. На одной стороне карты напишите ваши «тревожные» мысли, а на другой — их опровержение. Карточки можно носить с собой, они будут «скорой помощью», когда кажется, что всё вышло из-под контроля, и напоминанием, что на любую ситуацию можно посмотреть не так, как вы привыкли. Фото: shutterstock.com Успокоительные

Составьте для себя список вещей и занятий, которые помогают вам чувствовать себя уверенно и спокойно. Для удобства психологи советуют разделить эти «успокоительные» вещи на категории:

запахи. Вспомните все запахи, с которыми у вас ассоциируется спокойствие и комфорт (запах в кофейне, эфирные масла, запах леса и так далее);

звуки и музыка;

вкусовые ощущения;

действия (пробежки, чтение, рисование).

Когда закончите, внесите дела из этого списка в свой календарь. Сделайте так, чтобы каждый день вы могли уделять хотя бы 15 минут одному из вышеперечисленных действий (даже если это будет просто 15-минутная прогулка в парке по дороге с работы). Фото: shutterstock.com Благодарность

Здесь вам снова пригодится дневник. Каждый день находите пять вещей в своей жизни, за которые вы бы хотели сказать спасибо, и записывайте их. Благодарить можно и за какие-то глобальные истории — семья, любовь, дети, карьерные успехи, — и за что-то маленькое, повседневное, например, за только что прочитанную книжку или знакомство с интересным человеком. Такой дневник поможет снизить уровень тревоги. День за днём, записывая свои достижения и удачи, вы будете видеть, что далеко не всё в вашей жизни заканчивается плохо, и перестанете ждать «чего-то страшного» за каждым углом. Есть у этой техники ещё один большой плюс — она делает вас немного счастливее. Вот как это работает. Человек устроен таким образом, что он не может долго радоваться тем благам и удовольствиям, которые у него есть. Вспомните себя: вот вы достигли какой-то большой цели. Сколько дней пройдёт, прежде чем вы перестанете испытывать эйфорию от этого? Скорее всего, не так много, как хотелось бы. Ваши желания перестроятся, вам захочется чего-то большего, вы будете стремиться к новому. То, что раньше казалось вам пределом мечтаний, теперь станет нормой. Такой механизм «привыкания к хорошему» ещё в прошлом веке подробно изучили американские учёные Филип Брикман и Дональд Кэмпбелл. Они назвали его «беговой дорожкой гедонизма». Механизм этот вообще-то очень полезен для нас — именно он заставляет нас не останавливаться на достигнутом, никогда не успокаиваться и добиваться новых целей. С другой стороны, именно эта «дорожка» часто не позволяет нам чувствовать себя счастливыми, ведь нам постоянно кажется, что мы ещё не всё сделали, не всё доказали, счастье постоянно «где-то впереди». Мы концентрируемся не на том, что имеем, а нам том, чего нам не хватает.

«Дневник благодарности» помогает нам хотя бы ненадолго сместить вектор внимания с того, к чему мы стремимся, на то, что у нас уже есть, и лишний раз порадоваться этому. А это, в свою очередь, даёт нам ощущение счастья и силы двигаться дальше. Фото: shutterstock.com 15 минут на тревогу

Эта техника для тех, кто постоянно переживает. Для тех, кто не успев закончить одно дело и порадоваться, что всё прошло не так ужасно, как казалось, тут же начинает тревожиться за десятки других дел. Чтобы вырваться из этого круга, попробуйте выделить 15 минут в день, которые вы будете тратить только на переживания. В эти 15 минут ни на что не отвлекайтесь, думайте только обо всём плохом, что может случиться, обо всех неудачах, которые могут с вами произойти. Не забудьте включить таймер, чтобы 15-минутная сессия не затянулась на весь вечер. В конце обязательно напомните себе, что вероятность хорошего исхода событий не меньше, а часто и больше, чем плохого, и возвращайтесь к своим делам. Каждый раз, когда в течение дня вы почувствуете, что начинаете переживать, напомните себе, что у вас будет возможность потревожиться, но позже — в специально отведённое для этого время. А пока продолжите заниматься делами, не отвлекаясь на волнения.

Такая практика хороша тем, что мы не заглушаем собственные эмоции, не пытаемся отвлечься или сделать вид, что тревоги не существует. Не пытаемся заесть или запить тревогу, заглушить её общением в социальных сетях. Мы даём своему организму понять, что слышим сигнал об опасности, который он нам посылает, но отвечаем, что отреагируем на этот сигнал позже. Также техника 15 минут полезна, если вы привыкли всё контролировать и считаете, что как только вы перестанете переживать, жизнь выйдет из-под надзора и случится что-то плохое. Если у вас есть такая проблема, просто напомните себе, что необязательно тревожиться всё время, и попробуйте «отложить» волнения до специально отведённых на это 15 минут. Фото: shutterstock.com Дыхание

Что происходит с нашим дыханием, когда мы сильно волнуемся или чем-то напуганы? Оно учащается и становится поверхностным. Баланс кислорода и углекислого газа в крови нарушается, из-за этого мы можем чувствовать головокружение и ещё большую тревогу. Чтобы разорвать этот порочный круг, нужно научиться контролировать то, как вы дышите. Самое простое, что можно сделать в стрессовой ситуации, это начать дышать на четыре счёта. Считайте до четырёх, пока вдыхаете, а потом так же, считая до четырёх, медленно выдыхайте. Очень важно при этом дышать правильно: при вдохе живот поднимается, при выдохе медленно опускается, грудь остаётся почти неподвижной. Чтобы контролировать правильность выполнения, можно положить одну руку на грудь, другую на живот.

Лучше не дожидаться, пока тревога «накроет» вас. Начните практиковать дыхательные упражнения в спокойной обстановке — по четыре минуты четыре раза в день. Фото: shutterstock.com Мышечное расслабление

Эту технику ещё называют прогрессивной мышечной релаксацией Джейкобсона — в честь её автора, американского физиолога и психиатра Эдмунда Джейкобсона. Джейкобсон считал, что тело человека реагирует на стресс посредством мышечного напряжения, которое, в свою очередь, ещё больше усугубляет тревогу. Упражнения, которые предложил Джейкобсон, вызывают полное расслабление мышц, и это помогает человеку справляться с тревожностью.

Практиковаться лучше всего в спокойной обстановке, выполнять упражнения можно сидя на стуле или лёжа. Каждое упражнение необходимо повторить три раза с перерывом на отдых в течение нескольких секунд.

нахмурьте лоб и замрите на 5—7 секунд, затем медленно расслабьте лоб, чувствуя, как расслабляются мышцы;

широко откройте глаза, задержитесь на 5 секунд, медленно закройте;

попробуйте морщить нос в течение 5—7 секунд, затем расслабьте мышцы лица;

широко улыбнитесь, задержите улыбку на 5—7 секунд, затем расслабьте мышцы лица;

прижмите язык к нёбу на 5 секунд, затем медленно расслабьте мышцы;

крепко сожмите челюсти, почувствуйте напряжение в боковых мышцах лица и висках (не до боли!), а затем расслабьтесь;

сложите губы, как для поцелуя, напрягайте их в течение 5—7 секунд, затем медленно расслабьте;

наклоните голову назад, сгибая шею, и вернитесь в исходное положение. Затем наклоните голову вперёд, сгибая шею, и медленно вернитесь в исходное положение;

поднимите плечи, напрягая шею, и медленно вернитесь в исходное положение;

сожмите кисти рук в кулаки, почувствуйте напряжение кистей, предплечий, плеч, замрите на 5—7 секунд, а затем расслабьте руки;

поднимите ноги перед собой, как будто хотите убрать их со стула (если сидите), или поднимите ноги примерно под углом 45 градусов, если выполняете упражнение лёжа. Тяните носок. Почувствуйте напряжение, которое возникло в ногах от пальцев до бёдер. Сфокусируйтесь на этом напряжении. Теперь расслабьте ноги и дайте им мягко упасть на пол;

попытайтесь свести лопатки, но не достигая их полного касания. Задержитесь в этой позе на 5—7 секунд и расслабьтесь;

глубоко вдохните, напрягая мышцы живота, задержите дыхание на 5 секунд, медленно выдохните.

После того как вы выполнили все упражнения, мысленно понаблюдайте за собой, убедитесь, что каждая мышца полностью расслаблена. Ненадолго останьтесь в таком положении. Фото: shutterstock.com Подготовка

И последнее. Сказать «не волнуйся» всегда проще, чем это сделать. Если накануне какого-то важного события вы, несмотря на все старания, не можете перестать тревожиться, попробуйте перенаправить свои мысли в другое русло. Сконцентрируйтесь не на том, как отвратительно вы будете себя чувствовать, если что-то пойдёт не так, а на том, что вы сделаете в случае неудачи, чтобы исправить ситуацию. Например, если вы боитесь, что будете запинаться во время выступления перед большой аудиторией, подумайте, как вы можете пошутить над собой, чтобы исправить неловкость и обернуть всё в свою пользу. Переживаете перед собеседованием — попросите кого-то из друзей задать вам несколько неудобных и каверзных вопросов из тех, что у вас могут спросить во время интервью.

Готовьтесь, разрабатывайте запасные стратегии и пути к отступлению. Так вы, во-первых, отвлечётесь от бесполезных переживаний, а во-вторых, почувствуете себя увереннее, зная, что у вас в запасе есть план Б. Фото: shutterstock.com Статьи по теме 3 вопроса, которые помогут вам справиться с тревогой Панические атаки: что это такое и как с ними бороться Как побороть чувство страха Как справиться с гневом: 5 способов

Запись «Как избавиться от тревоги: 7 техник, которые вам в этом помогут» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.