Хайпы и тренды в спорте. Соревнования и новинки апреля

Продолжаем движение вместе.

Беговой сезон продолжает набирать обороты, в связи с чем есть возможность участвовать в новый спортивных фестивалях. В нашем дайджесте мы собрали варианты забегов, запланированных на ближайшее время, осветили прошедший Лондонский марафон и представили свежую спортивную экипировку, среди которой кроссовки с героями советских мультфильмов от Puma.

Спортивные события

Лондонский марафон

Традиционный Лондонский марафон, один из шести крупнейших в мире, состоялся 22 апреля. Среди мужчин лучший результат показал кенийский атлет Элиуд Кипчоге, финишировавший с результатом 2 часа 4 минуты 27 секунд. Второе и третье места заняли Тола Шура Китата из Эфиопии (02:05.00) и представитель Великобритании Мо Фара (02:06.32 соответственно).

У женщин первое место также заняла спортсменка из Кении Вивиан Черуйот (02:18.31), за ней финишировали кенийка Бриджит Косгей (02:20.13) и Таделех Бекеле (02:21.30) из Эфиопии.

Впервые в истории старт марафону дала королева Великобритании Елизавета II

Фестиваль бега Rosa Run С 3 по 6 мая в Сочи состоится фестиваль бега. Регистрация уже подходит к концу, но возможность попасть на спортивный праздник ещё есть — на данный момент запись закрыта только на первый день соревнований. На 3 мая запланирован забег на вершину горы Роза Пик, 4 мая состоится квест, который подразумевает выполнение различных заданий на пути к финишу. 5 мая пойдёт благотворительный костюмированный забег, на котором обязателен дресс-код в пределах вашей фантазии, а 6 мая фестиваль завершится шоссейным полумарафоном с набором высоты более 500 метров, а также забег-спутник на 7 км по ровному рельефу.

Подробная информация и регистрация.

«Спорт во благо»

19 мая в Главном ботаническом саду имени Цицина РАН пройдёт благотворительный забег в поддержку людей с синдромом Дауна, организованный фондом «Синдром любви» совместно с « ЮниКредит Банком ». В мероприятии смогут принять участие не только взрослые, но и малыши. Для детей в возрасте до пяти лет будет организован забег на 50 метров без учёта времени, подростки смогут поучаствовать в забегах на 300 и 600 м, а для взрослых будут доступны следующие дистанции: 3, 7, 14, 21 км, а также корпоративная эстафета 4х300 м и корпоративный полумарафон 3х7 км. Также можно будет принять участие в костюмированном забеге на 300 м.

Подробная информация и регистрация.

«Кросс-спутник» в Зеленограде

На 29 апреля запланирован забег по пересечённой местности «Кросс-спутник», который пройдёт в Зеленограде. На мероприятии будут доступны забеги на 5 и 15 км. Трасса пролегает по лесной местности.

Подробная информация и регистрация.

ВИДЕО

Спортивные новинки

Герои советских мультфильмов на кроссовках Puma

Компания Puma и киностудия «Союзмультфильм» объединились для создания уникальной коллекции кроссовок с героями мультфильмов «Ну, погоди!» и «Винни-Пух». В коллекции представлены модели в чёрном и синем цвете с изображениями Пятачка, Винни-Пуха, Зайца и Волка. Коллаборация приурочена к 50-летию со дня выхода первых кроссовок модели Suede.

Кроссовки из 3D текстиля

С помощью уникальной технологии Flyprint компания Nike может производить кроссовки с неповторимой структурой для того или иного атлета. Индивидуальные физические параметры человека исследуются при помощи специальной программы, после чего создаётся определённая геометрия и плетение нитей.

Смотрите видео на официальном канале Nike в YouTube

Только для женщин

Компания аdidas представляет коллекцию кроссовок модели Arkyn, разработанную специально для прекрасной половины человечества. Элементы классического дизайна сочетаются с трендами будущего и отражают современную уличную культуру большого города. Стиль и комфорт: амортизирующая подошва Boost обеспечивает возвращение энергии, утверждает производитель.

Заниматься спортом становится всё проще. Есть только одна вещь, которую невозможно купить, — желание достигать новых вершин.