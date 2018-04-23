Кейт Хадсон показала голый беременный животик

После официального заявления в Instagram актриса перестала скрывать свое интересное положение.

Некоторые знаменитости предпочитают скрывать свою беременность, чтобы как меньше внимания привлекать к этому событию. Именно к таким относится и Кейт Хадсон , которая скрывала, что ждет третьего ребенка от своего мужа Дэнни Фудзикава. На несколько месяцев она будто ушла в подполье и всего пару недель назад опубликовала в свой Instagram видео с вечеринка baby shower, на которой все узнали, что ждут они девочку. На видео был виден уже заметно округлившийся животик, который, кстати, очень идет актрисе.

Публикация от Kate Hudson (@katehudson)

6 Апр 2018 в 10:15 PDT На днях Кейт решила побаловать своих подписчиком более откровенным видео и выложила в свой микроблог фотографию в бикини и с голым животиком. Если бы до этого она не сообщила о своем интересном положении, то никто бы даже не догадался, что она ждет ребенка. Ее живот очень маленький и незаметный.

Публикация от Kate Hudson (@katehudson)

22 Апр 2018 в 2:00 PDT Секрет в том, что Хадсон любит заниматься спортом и делает это чуть ли не каждый день. Актриса не раз признавалась, что как только она провожает детей в школу, начинает заниматься пилатесом или делает упражнения по приложению Hot5 Fitness. Также она старается придерживаться правильного питания: ест растительную пищу, овощи и фрукты.

Дермароллер: почему от него все фанатеют и нужен ли он вам Рейтинг тональных средств: как выбрать идеальный

Читайте также: