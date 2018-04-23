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Кейт Хадсон показала голый беременный животик
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Кейт Хадсон показала голый беременный животик 

WDay.ru 41 минуту назад
Фото: WDay.ru
После официального заявления в Instagram актриса перестала скрывать свое интересное положение.
Некоторые знаменитости предпочитают скрывать свою беременность, чтобы как меньше внимания привлекать к этому событию. Именно к таким относится и Кейт Хадсон, которая скрывала, что ждет третьего ребенка от своего мужа Дэнни Фудзикава. На несколько месяцев она будто ушла в подполье и всего пару недель назад опубликовала в свой Instagram видео с вечеринка baby shower, на которой все узнали, что ждут они девочку. На видео был виден уже заметно округлившийся животик, который, кстати, очень идет актрисе.
Публикация от Kate Hudson (@katehudson)
6 Апр 2018 в 10:15 PDT  На днях Кейт решила побаловать своих подписчиком более откровенным видео и выложила в свой микроблог фотографию в бикини и с голым животиком. Если бы до этого она не сообщила о своем интересном положении, то никто бы даже не догадался, что она ждет ребенка. Ее живот очень маленький и незаметный.
Публикация от Kate Hudson (@katehudson)
22 Апр 2018 в 2:00 PDT  Секрет в том, что Хадсон любит заниматься спортом и делает это чуть ли не каждый день. Актриса не раз признавалась, что как только она провожает детей в школу, начинает заниматься пилатесом или делает упражнения по приложению Hot5 Fitness. Также она старается придерживаться правильного питания: ест растительную пищу, овощи и фрукты.
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