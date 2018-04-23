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Польские изобретатели представили складной небоскреб на случай катаклизмов
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Польские изобретатели представили складной небоскреб на случай катаклизмов 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Польские архитекторы победили в конкурсе архитектурных проектов небоскребов, который прошел в США. Изобретали представили проект складного небоскреба, который будет выступать пристанищем в случае катаклизмов.
Такая идея пришла в голову изобретателям неспроста: зачастую вследствие пожаров, стихийных бедствий и войн люди лишаются собственных домов. Именно этот небоскреб и станет пристанищем для населения в случае катастроф. Сооружение с легкостью складывается в упаковку размером с его основание, поэтому его можно будет перемещать в любое место. Для того, чтобы сооружение начало функционировать, его будет необходимо надувать гелием, а его высота будет регулироваться по необходимости.
В спасательном небоскребе может предоставляться медицинская помощь, будут располагаться спальни, комнаты хранения и даже помещения для выращивания фруктов и овощей. По заверению архитекторов, это сооружение будет занимать площадь, которая в 30 раз меньше занимаемой спасательным штабом из палаток. В сети посчитали такую задумку довольно полезной, однако люди не могут представить, как она будет воплощена. Они сомневаются в безопасности такого «здания», так как, по их словам, не имея толстых стен, а только каркас, оно может не выдержать нагрузки и обрушиться.
Пока неизвестно, будет ли действительно этот проект воплощён в реальность, но в любом случае команду архитекторов поздравили с таким огромным достижением, как победа в конкурсе. Интернет-пользователи уверены, что градостроители придумают немало полезных для общества сооружений.
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