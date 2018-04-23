Алена Хмельницкая переживает из-за разлуки с младшей дочерью

Алена Хмельницкая в браке с режиссером Тиграном Кеосаяном родила двоих дочерей Александру и Ксению. Именно ради них актриса старается поддерживать нейтральные отношения с бывшим супругом, хотя их развод с Тиграном дался Алене очень нелегко.

23-летняя Александра уже давно живет своей жизнью, а Ксения по-прежнему все время проводит с мамой и ее новым молодым возлюбленным — Александром Синюшиным. Несмотря на 12-летнюю разницу в возрасте, Алена и Александром счастливы в отношениях, а мужчина смог найти общий язык с дочками Хмельницкой.

Недавно Алене пришлось уехать в рабочую поездку и оставить семилетнюю Ксению дома. Хмельницкая редко разлучается с дочерью, поэтому с тяжелым сердцем уезжала в командировку. Алену радует лишь тот факт, что сейчас современные технологии помогают поддерживать связь с любимыми людьми даже на большом расстоянии.

«Как хорошо, что существует видеосвязь! Рассказываю Ксюшке, как мои родители уезжали с гастролями Большого театра на месяц, а то и на 2, и не позвонить никак, только если открытка успеет прийти, раньше их приезда! А все равно внутренний раздрай… Хоть и уехала всего на неделю. Зато, когда приеду, будет настоящая радость, рассказы, расспросы… и это прекрасно!» — делится в своем микроблоге Хмельницкая.

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