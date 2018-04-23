Как с помощью спа-бассейна избавиться от стресса: советы специалистов

К сожалению, практически круглосуточная занятость не даёт нам возможности по-настоящему отдыхать дома. Кровать мы используем для недолгого сна, а ванную комнату — исключительно в качестве душевой.

Стресс становится нашим постоянным спутником, а вместе с ним приходит боль в спине и бессонница. Лучше всего с проблемами подобного рода справляется бассейн. Однако сил на поход к большой воде вечером почти ни у кого из нас нет. Что же делать? Взглянуть на проблему с другой стороны. Если мы не можем пойти в бассейн, значит, бассейн должен прийти к нам. Строить отдельный бассейн при этом не придётся, вас спасёт мини-бассейн или, как его сейчас называют, спа-бассейн.

О том, как его установить, можно прочитать здесь.

Установка этого чуда с целым набором функций проста и не занимает много времени. Спа-бассейн может с одинаковым успехом стоять как на улице или под навесом, так и в ванной комнате. Визуально спа-бассейн представляет собой квадратную гидромассажную ванну со скрытой системой водоотведения и водоочистки. Одно из преимуществ таких бассейнов состоит в том, что воду в них нужно заливать лишь раз в сезон, ежедневная чистка воды происходит автоматически.

Внутри по всему периметру чаши установлены форсунки, создающие тот самый массажный эффект. Компания Villeroy & Boch производит спа-бассейны со съёмными форсунками, заменять которые можно прямо во время купания.

Съёмные форсунки — это отдельный и очень большой вопрос. Ведь у каждого из нас есть свои потребности и свои больные точки. А значит и воздействие на них требуется персонализировать. К тому же в разное время мы хотим получать различный спектр ощущений. Сменные форсунки позволяют регулировать уровень воздействия и его спектр прямо в процессе принятия ванны.

Дарья Камаева, физиотерапевт:

— По большому счёту, 15—20 минут вечернего времени, проведённые в спа-бассейне, способны помочь организму расслабиться перед сном, а также попутно снизить риск возникновения гипертонии и язвенной болезни пищеварительного тракта.

https://www.facebook.com/moscowrunmassage/

Вода считается одним из самых бережных и при этом интенсивных инструментов борьбы со стрессом. Тёплая бурлящая вода тонизирует опорно-двигательный аппарат, успокаивает нервы, пузырьки спа-бассейнов Villeroy & Boch обладают к тому же массажным действием. Всё это звучит очень здорово, но что же скажут эксперты?

Ольга Смородинова, «Хогарт»:

— Вода при определённых условиях способна привести в норму опорно-двигательный аппарат, повысить тонус мышц и создать все условия для активизации парасимпатической нервной системы, так называемого нерва спокойствия.

http://hogart-art.ru/category_vannibasseyni/brand_villeroy_boch/

Спа-бассейны как раз и создают те самые условия, при которых самая обычная вода превращается в инструмент терапевтического воздействия. Гидромассаж, безусловно, снижает уровень стресса, может наладить сон и успокоить вегетативную систему. Однако разработчики спа-бассейнов пошли гораздо дальше и внедрили технологию, которая позволяет пользователю самостоятельно регулировать интенсивность и направление водной струи.

Это стало возможным благодаря сменным форсункам. Снять напряжение, расслабить связки и сухожилия, промассировать определённые участки тела, изменить силу и область воздействия — новые технологические решения меняют сам подход к процессу купания в спа-бассейне.

Дарья Камаева, физиотерапевт:

— Домашний спа-бассейн не сможет заменить массажиста, остеопата или мануального терапевта. Настоящие проблемы со спиной способен решить только острый ум и натренированные руки специально обученного человека. Однако снизить уровень стресса, который довольно часто становится причиной крайне неприятных ощущений в шее, спине и пояснице, гидромассаж направленного действия вполне может. Не стоит забывать про терапевтический эффект воды как таковой и её массажное воздействие в частности.

https://www.facebook.com/moscowrunmassage/

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