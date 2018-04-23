Редкий выход: Мэри-Кейт и Эшли Олсен вместе вышли на красную дорожку

Когда-то без появления сестер Олсен обходилось лишь редкое светское мероприятие, но Мэри-Кейт и Эшли уже давно заняты собственными жизнями и крайне редко появляются на публике вместе. Исключением стал прошедший на днях в Нью-Йорке вечер Youth America Grand Prix.

К Мэри-Кейт на приеме присоединился ее супруг, Оливье Саркози; вместе с Эшли они вошли в организационный комитет вечера, прошедшего под эгидой Youth America Grand Prix — это крупнейший международный детско-юношеский танцевальный конкурс, в котором ежегодно участвуют несколько тысяч детей и подростков из разных стран мира.

попкорнnews