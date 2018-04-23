В Англии ищут обладательницу лучшего декольте

Тысячи претенденток уже поддались всеобщему безумию. Соревнуются все — блондинки и брюнетки, южанки и северянки. В соответствии с правилами конкурса, участницам рекомендуется присылать необработанные в графических редакторах фотографии, максимально полно передающие красоту форм претенденток. Эксперты настоятельно советуют не забывать включить в кадр лицо и не злоупотреблять аксессуарами, отвлекающими внимание зрителя от главного — декольте. Жюри конкурса возглавляет плюс-сайз модель и телеведущая Келли Брук . Ей 38 лет, двадцать из которых она в модельном бизнесе. Кроме того, научные исследования называют именно ее самой идеальной женщиной мира.

«Реклама белья и купальных костюмов открыла мне путь к успеху, позволила создать всю мою карьеру». Келли успешно отражает критику со стороны феминисток. «Не говорите, что мы слишком превозносим свои формы. Но в том и есть идея нашего конкурса — дать обычным женщинам возможность показать себя в лучшем виде и получить ту самую уверенность!»

Пока фанаты и интернет поддается безумию, на конкурсе уже определились лидеры. Стюардесса Лула Коул (22 года) убеждена, что джентльмены предпочитают не блондинок, а умных и веселых.

Ветеринар Эми Хоули (19 лет) участвует в конкурсе, чтобы укрепить самооценку.

Модель Ребекка Даниэль (30 лет), просто хочет получить новую порцию комплиментов в адрес своего декольте.

Модель Лорен Бредли (24 года) участвует в конкурсе потому, что раньше ничего не выигрывала.