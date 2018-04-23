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Акция: выиграйте travel-косметичку на 10 000 рублей
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Акция: выиграйте travel-косметичку на 10 000 рублей 

BeautyHack.ru 58 минут назад
Фото: BeautyHack.ru
Рассказываем, кто поможет собрать косметичку в отпуск и что нужно сделать для того, чтобы выиграть ценный бьюти-приз. Собираться в отпуск нам помогает магазин Иль Де Ботэ.
С 23 по 25 апреля двадцать пять популярных Instagram-блогеров соберут travel-косметичку из своих самых любимых средств (участвуют бренды Glamglow, Benefit, Sephora Collection, Make Up For Ever, Erborian, Clarins, Dr. Jart+, Estee Lauder) на 10 000 рублей и проведут public-talk, где расскажут о них. А кто-то из вас может заполучить косметичку совершенно бесплатно!
Такая косметичка — отличный шанс не только собрать компактный багаж в поездку, но и попробовать много разных средств — возможно, вы откроете для себя что-то новое!
Подробные условия акции можно найти на официальном сайте Иль Дэ Ботэ и в официальном Instagram-аккаунте. Не пропустите!
Текст: Анна Бонд
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