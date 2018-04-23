Ирина Хакамада рассказала, как одолеть весеннюю хандру

Известная во многих областях женщина Ирина Хакамада , которая в данный момент является успешным тренером в области бизнеса и саморазвития, затронула в своих социальных сетях тему, оказавшуюся крайне актуальной в весенний период.

Ирина, похоже, считает, что с большинством проблем можно справиться силой воли, а потому она назвала проблему, которая многим знакома весной, «печалькой», а не «депрессией» или «хандрой». Ирина уверена, что многие эмоциональные проблемы сказываются на теле, а потому, если обращаться с некоторыми симптомами к традиционным врачам, то можно распрощаться с деньгами, но не найти истинную причину. Более того Ирина уверена, что «врачи сделают из вас инвалида», имея в виду, что такие симптомы как «стрельнуло» и «кольнуло» спишут либо на вегетососудистую дистонию или невроз, стресс или невралгию. При этом Ирина уверена, что невроз снимается просто — нужна замена на что-то позитивное: «Когда стреляет — танцуйте, когда что-то все время болит, включите свои позитивные увлечения, позвоните друзьям, бегите в парк и к набережной, идите в кино».

Интернет-пользователи неоднозначно отнеслись к совету Ирины. Ведь некоторые считают, что она не права по поводу врачей. «На самом деле непросто взять и перейти на положительные действия» «Как в том анекдоте: хотела впасть в депресняк, но вспомнила, что белье не стирано, окна не вымыты, обед не готов, какая тут депрессия» «И все-таки я за обследование, чтобы знать, что с тобой происходит» «Ирина, а если аппендицит?»

Многие, правда, отметили, что совет Ирины действительно работает, но, когда человек уже увяз в депрессии, ему трудно найти силы на что-то. При этом Ирина в комментариях добавила, что получать удовольствие можно от более простых и не спортивных вещей, не требующих нагрузки. Для начала можно просто найти хобби, приносящее удовольствие.

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