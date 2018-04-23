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Говорят, только 1 человек из 10 может увидеть то, ЧТО скрыто на этой картинке. Вы можете увидеть ЭТО?
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Говорят, только 1 человек из 10 может увидеть то, ЧТО скрыто на этой картинке. Вы можете увидеть ЭТО? 

Карельские вести 52 минуты назад
Фото: Карельские вести
Все любят оптические иллюзии. Смотря на них ваш мозг воспринимает и интерпретирует визуальную информацию не так как все остальное. Наш мозг показывает нам к каком состоянии наш ум на самом деле.
Эта новая иллюзия появилась в Интернете и сводила людей с ума! Попробуйте, вы просто смотреть в центр этой картинки расслабив глаза, но не каждый может увидеть ЭТО.
Давайте попробуем!
Я мог буквально потратить часы, глядя на такого рода иллюзии. Но только эта иллюзия несет в себе важное сообщение. Популяция этих прекрасных существ снижается, вплоть до полного вымирания. Возможно вскоре, чтобы увидеть их в дикой природе нам щуриться будет бесполезно. Давайте изменим это.
Поделитесь этим важным сообщением с друзьями.
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