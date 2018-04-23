Как стать одним из лучших танцоров и добиться признания от Мигеля

В конце мая сеть магазинов кроссовок STREET BEAT совместно с брендом ASICSTiger проведёт четвёртый ежегодный танцевальный конкурс Dance Battle. Мероприятие будет проходить в ТЦ «Метрополис» и продлится два дня: 26 и 27 мая. Куратором проекта и главным членом жюри выступит Мигель — продюсер, режиссёр, наставник шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ.

Мигель

главный судья и куратор STREET BEAT Dance Battle — Совместно со STREET BEAT и ASICSTiger мы делаем этот проект уже второй год подряд. Это, безусловно, важно — так мы даём шанс молодым танцовщикам выстрелить, показать себя. И всё больше показываем широкой публике культуру уличных танцев. Рад видеть новое поколение, которое растёт и обретает больше сил. Жду с нетерпением первых заявок, надеюсь увидеть как новые, так и знакомые лица! В первый день покажут себя юные танцоры в возрасте до 13 лет (включительно), во второй — взрослые участники 14 лет и старше. Награды первого дня разыграют в двух основных номинациях: Hip-Hop и Breakdance. А 27 мая к списку номинаций для взрослых участников добавится Dancehall.

На сайте STREET BEAT уже открыта регистрация (она продлится до 27 апреля) на отборочный онлайн-этап Dance Battle. После окончания регистрации Мигель и другие судьи проекта выберут лучших танцоров в каждой номинации и будут ждать их на площадке баттла в ТЦ «Метрополис» в ⅛ конкурса.

Среди участников баттла будут разыграны сертификаты с внушительным номиналом, по которому они смогут приобрести продукцию ASICSTiger в магазинах STREETBEAT. А самые яркие танцоры получат лично из рук Мигеля две путёвки в танцевальный лагерь PROТАНЦЫ, который пройдёт с 15 до 23 июля в Сочи.

Елена Боровикова

заместитель генерального директора Inventive Retail Group — Кроссовки как часть уличной культуры неразрывно связаны с танцами и свободой самовыражения. Когда мы открывали первый магазин STREET BEAT, мы думали о людях, которые живут в ритме своего города и по-настоящему увлечены своим делом. Ежегодный конкурс STREET BEAT Dance Battle, который мы проводим уже в четвёртый раз, доказывает, что таких людей действительно много, и особенно приятно, что среди них есть совсем юные таланты. В этом году при поддержке нашего партнёра, бренда ASICSTiger, шоу будет действительно впечатляющим. По традиции на площадке выступят известные танцоры, профессиональные команды и судьи проекта. По окончании соревнований любой желающий сможет поучаствовать в автограф-сессии приглашенных гостей. Тех, кто просто хочет посмотреть шоу, организаторы баттла тоже очень ждут — приходите в ТЦ «Метрополис» 26 мая с 14 до 20 часов и 27 мая с 14 до 22 часов. Предстоят классные и насыщенные выходные! STREET BEAT Dance Battle впервые прошёл в 2015-м.

Организатор баттла — STREET BEAT. Это федеральная сеть мультибрендовых магазинов кроссовок и кед. Магазины сети представлены в 12 городах России, а интернет-магазин осуществляет доставку по всем городам России.

STREET BEAT в соцсетях:

https://www.instagram.com/streetbeat_ru/

https://vk.com/streetbeat_ru https://www.facebook.com/streetbeat.ru/ В 2018-м проект STREET BEAT Dance Battle снова поддерживает японский бренд ASICSTiger.

ASICSTiger — это культовые силуэты кроссовок 1980—1990-х годов в современном исполнении, обновлённые легенды, ведущие свою историю из технологий для спорта. ASICSTiger предлагает любителям кроссовок уникальное сочетание спортивных технологий Японии и универсального повседневного стиля. Кроме обуви, с 2018-го в коллекции бренда представлена одежда категории streetwear. Новую модель ASICSTIGER GEL LYTE V SANZE можно купить ЗДЕСЬ. ASICSTiger в соцсетях:

https://vk.com/asicstiger

https://www.instagram.com/asicstiger/

https://www.facebook.com/ASICSTIGER/

Запись «Как стать одним из лучших танцоров и добиться признания от Мигеля» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.