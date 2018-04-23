Обнаженная амазонка из Тюмени может стать самой сексуальной девушкой по версии мужского журнала MAXIM

Еще одна тюменка борется за звание самой сексуальной девушки по версии мужского журнала MAXIM. 24-летняя Виолетта Грехова вслед за другой нашей землячкой Дианой Демидовой, о которой мы рассказывали ранее, выслала организаторам конкурса свои откровенные снимки. Она тоже мечтает обойти более трехсот конкуренток и попасть на обложку сентябрьского номера.

До этого Виолетта уже участвовала в аналогичном конкурсе, который проводил другой мужской глянец — Playboy. О своем представлении женственности девушка поделилась с корреспондентом 72.ru.

— Женская красота — это не соответствие канонам моды. Она находится внутри. На красивую внешне девочку смотрят недолго, а с благоговением следят за той, которая умеет себя подать, которая имеет что-то большее, чем смазливую мордашку. Конечно, внешнее ты должна быть ухоженной. Но самое важное то, что у тебя внутри. Читайте книги, развивайте чувство вкуса и обязательно чувство юмора. И самое главное — любите себя, — советует тюменка.

Сегодня в прямом эфире специально для 72.ru Виолетта Грехова ответит на вопросы читателей, а также проведет небольшой мастер-класс для девушек. Хотите узнать, как стать такой же раскрепощенной и сексуальной? Тогда следите за группой 72.ru Вконтакте. Вы тоже можете задать вопросы модели, предварительно написав их у нас в комментариях.