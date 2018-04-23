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23—29 апреля: чего ждать от недели межзатмения
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23—29 апреля: чего ждать от недели межзатмения 

WomanHit.ru 2 часа назад
Фото: WomanHit.ru
Наступает очень важное время с кармической точки зрения — середина между двумя затмениями. Хотя точная дата межзатменья выпадает на 30 апреля, вся эта неделя будет очень важной, а некоторые события — фатальными и предопределенными.
Середина между затмениями — это точка выхода мощной накопившейся энергии. А так как 30-го апреля будет полнолуние, то можно ждать очень эмоциональных и бурных событий.
Сферами реализации станут вопросы любви, финансов и работы — кому какая тема окажется ближе. Корни событий можно поискать, вспомнив, что было в середине февраля 2018 года. Например, если в этот период отношения с любимым человеком дали трещину, то сейчас велика вероятность окончательного разрыва.
С другой стороны, возможен и совершенно противоположный вариант. Например, если в феврале отношения только начались, то сейчас можно услышать признание в любви, либо отношения с партнером выйдут на новый более серьезный уровень.
Вопросы с деньгами и работой проиграются аналогичным образом. Семена, посеянные в конце зимы, сейчас дадут свои всходы.
Межзатмение — это всегда период повышенной аварийности и в небе, и на земле. Будьте внимательны!
Карма — закон причины-следствия, и на этой неделе мы увидим именно следствия. Надеюсь, первопричины у всех были исключительно положительные.
Всем отличной недели!
Анна Проничева, профессиональный астролог, https://www.facebook.com/an.pronicheva/
https://www.instagram.com/an.pronicheva/
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