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Блогер развенчала «идеальные фигуры» в соцсетях
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Блогер развенчала «идеальные фигуры» в соцсетях 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Британский блогер и фитнес‐тренер Чесси Кинг решила раскрыть секреты, которыми зачастую пользуются женщины, желающие покрасоваться своими прелестями в социальных сетях. Она рассказала, что залогом удачных снимков является верно выбранные поза и освещение. При этом совсем не стоит стесняться своего настоящего тела и стремиться походить на «истинных красавиц» Instagram. На самом деле, складки на животе есть у всех.
Для демонстрации примеров барышня выбрала технику совмещения двух фотографий, сделанных в одно время и в одном месте. Зрителю хорошо видны различия «подачи» собственного тела. Этими уловками и пользуются обычно «звезды соцсетей», мечтающие о славе и тысячах поклонников.
Автор снимков призналась, что еще недавно не решилась бы на такую демонстрацию. Но теперь ей хочется перестать переживать
из-за  каждой калории и быть счастливой в собственном теле. Своим примером она хочет вдохновить на обретение уверенности и других девушек.
Кинг подчеркивает, что на свете нет людей, у которых живот остается плоским, когда его хозяин садится. Люди не созданы куклами Барби, а складки на теле — естественны. Здорово, когда ты можешь приподняться на цыпочках и создать иллюзию длинных и красивых ног, найти «удачный» ракурс. Однако приятнее комфортно чувствовать себя в собственном, естественном теле.
Популярный блогер ради просмотров на YouTube накормил бездомного печеньем, наполненным зубной пастой, и снял все это на видео. В результате, «угостившийся» мужчина почувствовал себя плохо и даже опасался за свою жизнь.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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