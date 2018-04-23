К чему все эти идеалы? Фитнес-блогер показывает, что складки на животе — это нормально

Инстаграм — это такое место, где каждый может быть тем, кем он хочет казаться. Глядя на все эти идеальные картинки, мы забываем о реальности и о том, что не все так радужно, как кажется. Особенно это касается фитнес-блогеров и их всегда идеальных тел.

Популярная в инстаграме блогерша Чесси Кинг решила опровергнуть все эти мифы девушек, которые «никогда не нарушают диету» и всегда хорошо получаются на фотографиях. В своем аккаунте она выкладывает коллажи из снимков, на одном из которых выбирает идеальный ракурс, а на другом фотографируется как есть, показывая правду.

Публикация от C H E S S I E K I N G (@chessiekingg)

20 Фев 2018 в 12:35 PST Многие люди стали принимать идеальное за норму, вырабатывая в себе комплекс неполноценности. Чесси Кинг с помощью своих снимков борется именно с этим.

Публикация от C H E S S I E K I N G (@chessiekingg)

23 Янв 2018 в 12:36 PST «Это я. Это мое тело. Без идеального ракурса, без идеального света, просто я и мое тело, которое я очень люблю».

Публикация от C H E S S I E K I N G (@chessiekingg)

9 Янв 2018 в 12:39 PST «Пару лет назад я бы ни за что не опубликовала такое. Все, о чем я заботилась, — это быть очень худой, ходить в зал как можно чаще и считать каждую съеденную калорию».

Публикация от C H E S S I E K I N G (@chessiekingg)

9 Дек 2017 в 2:10 PST Миссия Чесси Кинг — помочь другим девушкам обрести уверенность в себе и своем теле, показывая, что все эти идеальные инстаграмные картинки есть не что иное, как ложь.

Публикация от C H E S S I E K I N G (@chessiekingg)

7 Ноя 2017 в 12:38 PST «Это хорошо — найти ваш ракурс, который делает вас уверенным на фото. Но еще лучше — чувствовать себя комфортно, просто стоя на полу и улыбаясь как Гринч».