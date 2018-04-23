Складки на животе есть у всех: фитоняша развенчала миф об идеальных фигурах

Уж сколько раз твердили миру — не верьте идеальным фотографиям в интернете. Инстаграм — это ярмарка тщеславия, где каждый может стать кем угодно — фитоняшей, брутальным соблазнителем, кинозвездой и мисс совершенство.

Миф о непогрешимости фитнес-моделей и их прекрасных фигурах решила развенчать популярная блогерша Чесси Кинг (Chessie King). На своей страничке смелая девушка публикует коллажи из фотографий, на одной из которых выглядит идеально, а на второй — как есть.

Девушка уверена, что Instagram может быть прекрасным и вдохновляющим местом, полным красивых и художественных образов, стран, которые мы хотим видеть, и людей, которыми мы хотим быть. Однако под этой мишурой — суровая реальность. Из-за этих совершенных картинок возникают нереалистичные ожидания и завышенные требования к себе, которые приводят к комплексу неполноценности и депрессии.

«Я хочу помочь девушкам обрести уверенность в себе и своём теле, чтобы все в конце концов поняли, что важнее быть счастливыми, а не идеальными», — говорит Чесси Кинг. «Пару лет назад я бы ни за что на свете не опубликовала такое. Всё, о чем я думала и заботилась, — это быть худой, как можно чаще ходить в спортзал и считать каждую съеденную калорию. Теперь я хочу быть счастливой. В том теле, которое дала мне природа. Пусть оно не идеально, но я люблю его». «Это я. Это моё тело. Без идеального ракурса, без идеального света, без идеальной позы. Просто я и моё тело, которое я очень люблю и ценю за всё, что оно мне даёт». «Нет ни одного человека в мире, чей живот оставался бы плоским, когда он садится. И это нормально. Складки на животе — это естественно. Мы не созданы быть куклами Барби, мы созданы быть людьми — счастливыми людьми». «Это хорошо — найти свой выигрышный ракурс, который сделает вас красивым на фото. Но ещё лучше — чувствовать себя комфортно, просто стоя на полу или прыгая и улыбаясь как Гринч».

Интернет на самом деле заполнен шикарными фотографиями гламурных девушек, которые нежатся на пляже или томно позируют на фоне достопримечательностей. Но, как выясняется, все лгут: снимок из серии «я на море» можно сделать, не вставая со стула в офисе, а ключи от «Мерседеса» могут оказаться игрушечными.

Красоту идеальных снимков разоблачили «Бойфренды Instagram», которые выложили реальные и очень забавные фотодоказательства того, в каких условиях снимаются такие кадры.