19 сотрудников СНПЗ носят звание «Почетного донора России»

Светлану и Дмитрия Перовых на станции знают очень хорошо. Безотказные доноры, которым можно позвонить в любое время дня и ночи, и они обязательно придут на помощь.

Светлана Перова, лаборант химанализа центральной заводской лаборатории, о донорстве знает с детства — звания «Почетный донор СССР» удостоены ее отец и тетя. После окончания медицинского училища, работая по специальности, Светлана на практике поняла, как переливание крови спасает жизни при тяжелых болезнях. И не раздумывая вступила в ряды донорского движения. Сейчас на ее счету — около 70 донаций. «Почетным донором России» Светлана Перова стала еще в 2006 году.

"Для меня донорство — зов сердца и души. Я могу помочь людям, и для меня это важно и почетно. Завод постоянно участвует в мероприятиях, которые проводит станция переливания крови, и я, в свою очередь, рассказываю коллегам, зачем нужно сдавать кровь. Многих из них сподвигла на донорство", — рассказывает лаборант химического анализа ЦЗЛ АО «СНПЗ» Светлана Перова.

"Я своих реципиентов не знаю, к сожалению. Главное — точно знаю, что помогла многим. А кровь мужа и еще двоих доноров несколько лет назад спасла жизнь сотруднице нашей местной телекомпании Наталье Павловой , когда она попала в ДТП. Его реципиентом также стал наш сосед по дому, когда возникла сложная ситуация, и переливание делали в срочном порядке", — делится Светлана.

Ее супруг, Дмитрий Михайлович, трудится на заводе 25 лет. Сейчас он заместитель начальника ремонтного производства. Должность, при которой каждая свободная минута дорога, расслабляться особо некогда. Тем не менее он старается находить время для помощи совершенно незнакомым людям. Дмитрий Перов — обладатель редкой, третьей отрицательной группы крови.

Вслед за родителями традицию донорства в семье поддержала и дочь Диана — студентка СамГУПС.

19 сотрудников Сызранского нефтеперерабатывающего завода носят звание «Почетного донора России». Заводчане активно участвуют в мероприятиях станции переливания крови, откликаясь на призывы о помощи.

"Радует, что на заводе очень крепкие семейные традиции. Приходит сначала один сотрудник, потом приводит родных. Заводчанам можно позвонить в любое время, в выходные и праздники, и быть уверенным, что 80-90% доноров обязательно откликнутся — найдут время и возможность помочь. На заводе доноров очень уважают и заботятся о них. Они пользуются всеми положенными льготами и привилегиями", — рассказывает заведующая отделом заготовки крови и ее компонентов ГБУЗ СО «Тольяттинская областная станция переливания крови» (г.о. Сызрань) Лариса Балдицина.

В июне, когда будет отмечаться уже Всемирный день донора, сотрудники завода вновь примут участие в массовой сдаче крови и ее компонентов для нужд медицинских учреждений.