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Мэрия Екатеринбурга купит зеленых чашек на 660 тысяч
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Мэрия Екатеринбурга купит зеленых чашек на 660 тысяч 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Мэрия Екатеринбурга купит 2 000 сувенирных чайных групп. Аукцион на 660 тысяч рублей размещен на сайте госзакупок, передает "Уралинформбюро".
Чайные пары в брендированной упаковке должны поставить администрации до 26 июня. В техническом задании сказано, что чашки и блюдца должны быть зеленого цвета.
Чайная пара в брендированной упаковке обойдется в 330 рублей.
В документации к закупке указано, что сувенирную продукцию заказывают «для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций».
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