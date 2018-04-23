Мэрия Екатеринбурга купит зеленых чашек на 660 тысяч

Мэрия Екатеринбурга купит 2 000 сувенирных чайных групп. Аукцион на 660 тысяч рублей размещен на сайте госзакупок, передает "Уралинформбюро"

Чайные пары в брендированной упаковке должны поставить администрации до 26 июня. В техническом задании сказано, что чашки и блюдца должны быть зеленого цвета.

Чайная пара в брендированной упаковке обойдется в 330 рублей.

В документации к закупке указано, что сувенирную продукцию заказывают «для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций».