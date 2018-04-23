В этом фото нет ничего необычного, но одна маленькая деталь удивит вас не на шутку!

Если вам кажется, что перед вами жгучая красавица лет 25-30, то вы ошибаетесь. Это модель, актриса и дизайнер из Австралии — Эль Макферсон , которой уже исполнился 51 год! У нее есть два ребенка: первого мальчика женщина родила в 34 года, а второго — в 39. И даже несмотря на две беременности модель выглядит просто потрясающе! Ее фигура не один год остается идеалом красоты и стройности в мире моды.

Любопытным журналистам Макферсон говорит, что у нее нет никаких особенных секретов. Она просто верит в силу полноценного сна, правильного здорового питания и регулярных тренировок. Эль известна во всем мире, ее приглашают к сотрудничеству самые популярные фэшн-издания.

На данный момент у нее есть своя линия косметики и линия белья « Elle Macpherson Intimates».

Красотка не употребляет продукты с глютеном. Но по утрам она не отказывает себе в кусочке черного шоколада и чашечке эспрессо.

Женщина считает, что с возрастом желательно меньше времени уделять работе, и больше бывать с семьей.

Эль очень любит тайскую пищу. Каждый день не меньше часа она выделяет на занятия фитнесом. Кроме того, модель без ума от йоги и медитаций.

«Лучше заниматься понемногу, но каждый день. Ни в коем случае нельзя себя запускать», — советует Эль всем женщинам.

Эта красавица стоит наших аплодисментов, потому что мало кто в 50 лет выглядит так, как она. Согласитесь, никакие деньги, известность или гены не дадут такого результата без силы воли и ежедневных усилий.

Если вам понравилась Эль Макферсон, и вы тоже считаете, что с нее нужно брать пример, поделитесь статьей с друзьями!