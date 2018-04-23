Фонд «Подари жизнь» и «ТВ Центр» собирают средства на лечение Саши Анашкиной

Юный видеоблогер Сашенька ведет очередную трансляцию. Сегодня она будет давать советы, как правильно лепить. 7 десятков подписчиков вряд ли разглядят на экране — и синяки под глазами. Пол лица закрывает маска. И слегка дрожащие руки, и капельницу — Саша проходит интенсивный курс химиотерапии. Зато услышат твердый голос и дельные советы. У девочки — недетское терпение, особенно по отношению к новичкам.

Сейчас Саша сама всё быстро сделает. Невероятно самостоятельная — чуть ли не с рождения. Из всех месяцев в году её мама не любит март. Просто люто ненавидит. В этом месяце в их семью дважды приходила большая беда. Первая нагрянула год назад. У младшей, кудрявой и веселой хохотуньи обнаружили острый лимфобластный лейкоз. Пришлось забыть и о тренировках — девочка делала невероятные успехи в спортивной аэробике, и о подготовке к первому классу. Начали бороться с недугом. Лечение проходило ровно, лекарства действовали быстро. Но радовались недолго. Месяц назад болезнь прорвалась.

Врачи не скрывают — столь ранний рецидив крайне опасен. Перед трансплантацией костного мозга ребенка необходимо ввести в ремиссиию. Но у Саши очень тяжелый случай, обычные препараты оказались бессильны. Нужен особый — «Блинцито». Причем, действовать нужно незамедлительно.

"Очень быстро. У нас есть месяцы. Поэтому препарат нужно получить очень быстро, и вводить начинать буквально недели через три", — рассказала врач-гематолог Юлия Дьяконова.

У «Блинцито» — минимальная токсичность, это не химия, а антитело, эффективно действующее только на клетки опухоли. Одно плохо — препарат очень дорогой. Саше нужно 9 флаконов, а это — 1 миллион 890 тысяч рублей. Родителям взять их негде. Похоже, сейчас в семье сохраняет спокойствие лишь Саша.

У Саши действительно есть план. Сделать так, чтобы все были здоровы. Она даже во время своих видеотрансляций не то что не жалуется — другим помогает. На днях один из подписчиков поддержал девочку. Её реакция была моментальной.

Саше можно написать. Она рада всем — ведь это её единственный способ общения. А еще ей можно помочь. Отправить любую сумму цифрами — в тексте SMS на номер 6162. Чтобы девочка поверила: всё будет хорошо.