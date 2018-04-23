Гороскоп на неделю с 23 по 29 апреля

В третью декаду апреля часто рождаются талантливые люди. Однако большая заслуга в их успехе заключается не во врожденном таланте, а в удачном сочетании эмоциональности и потрясающего трудолюбия. Они продолжают работать там, где менее выносливые знаки уже давно сдались.

Козерог

Телец

Скорпион

Водолей

Близнецы

Стрелец

Гороскоп для Овнов

21 марта — 20 апреля

Карьера

На этой неделе тема денег станет для Овнов основной. Не берите в долг, лучше заработайте. Ваши упорство и целеустремленность откроют перед вами хорошие перспективы в карьере. Возможно, вы получите предложение о повышении или вам доверят ответственный проект.

Отношения

Удачный период для налаживания отношений со старшими родственниками, в особенности с отцом. Одиноким Овнам сейчас не стоит завязывать серьезные отношения. Вполне возможно, вы путаете увлеченность с любовью — и в скором времени ваши чувства остынут.

Здоровье

В зоне риска — органы дыхания. Постарайтесь не находиться в местах загрязнения воздуха, избегайте вирусов и переохлаждения.

Покупки

Устройте себе каникулы здоровья. Например, организуйте выезд на природу или проведите несколько дней в санатории вдали от городского шума.

Гороскоп для Тельцов

21 апреля — 21 мая Карьера

Тельцам следует сосредоточиться на учебе, получении новых знаний. Очень удачно сейчас будет проходить изучение иностранных языков. Сейчас вы можете встретить человека, который окажет большое влияние на вас, поделится опытом и поможет в профессиональном развитии.

Отношения

Если в отношениях с любимым человеком существовали разногласия, то на этой неделе они могут усилиться. Вы можете почувствовать, что вместо поддержки партнер осуждает ваши действия. Не тратьте время на выяснение отношений. Исправить ситуацию вряд ли быстро получится. Лучше сконцентрироваться на положительных моментах. Они тоже будут.

Здоровье

Удачное время для планирования беременности или рождения детей. Если пополнение семейства сейчас не входит в ваши планы, не забывайте о предохранении. Ваше сексуальное влечение находится на пике.

Покупки

Вы можете отправиться в путешествие — как самостоятельно, так и в компании друзей. Постарайтесь не строить завышенных ожиданий, тогда поездка пройдет хорошо.

Гороскоп для Близнецов

22 мая — 21 июня

Карьера

В профессиональной деятельности Близнецов могут возникнуть трудности. Скорее всего, вы почувствуете, что у вас нет сил для того, чтобы выполнять всю работу на высоком уровне. Вам остро необходим отдых, чтобы восполнить запасы энергии.

Отношения

Общение с любимым человеком принесет массу радости, если вы позволите ему сделать это. Доверьтесь чувствам и не избегайте откровенности, тогда вас будет ждать один из самых счастливых и насыщенных периодов. Одиноким Близнецам звезды советуют оглядеться — возможно, то, что вы принимаете за обычную доброжелательность, на самом деле значит гораздо больше.

Здоровье

Интенсивный труд может вызвать недомогание. Сейчас вам следует равномерно распределять нагрузку и чередовать умственные занятия с физическими.

Покупки

Займитесь обустройством своего дома. Период благоприятен для покупки новой мебели или проведения ремонта, особенно в ванной комнате.

Гороскоп для Раков

22 июня — 23 июля

Карьера

Ракам следует взять передышку и определиться с дальнейшими планами. Вполне возможно, что вы найдете для себя новый путь и откроете новые перспективы. Иногда может возникнуть ощущение, что вы повисли в воздухе, но на самом деле ситуация играет вам на руку.

Отношения

В отношениях с любимым человеком и друзьями может возникнуть напряжение. Ваше стремление провести время либо с тем, либо с другими неизменно вызовет негатив у второй стороны. Для Раков, уже вступивших в брак, наступает хорошее время для планирования совместного отпуска.

Здоровье

Возможно обострение хронических заболеваний, которые не стоит игнорировать. Легкомысленность по отношению к своему здоровью может вам дорого обойтись.

Покупки

Вероятно, вам придется потратиться на лечение. Если же такой необходимости нет, вложитесь в более приятные проявления любви к себе: посетите массажный салон или студию красоты, спа-салон.

Гороскоп для Львов

24 июля — 23 августа

Карьера

Неделя пройдет напряженно из-за того, что вам придется разрываться между домом и работой. Придется постараться, чтобы справиться со всеми задачами. Составьте четкий график и в точности следуйте ему, иначе возможны проблемы.

Отношения

Скорее всего, проблемы в семье будут связаны со старшими родственниками. От вас потребуется максимум заботы и помощи. В отношениях с любимым человеком затруднений не предвидится, вы можете рассчитывать на поддержку с его стороны.

Здоровье

Возможно, к концу недели вы почувствуете недомогание, связанное с высоким уровнем стресса и нервным переутомлением. Найдите возможность для спокойного отдыха.

Покупки

Побалуйте себя покупкой того, на что давно заглядывались. Это может быть сумка, украшение или ужин в дорогом ресторане.

Гороскоп для Дев 24 августа — 23 сентября

Карьера

Творческие способности Дев возрастут. Вы можете почувствовать тягу к самовыражению: начать писать стихи или картины, увлечься театром. Такой всплеск креатива наверняка пригодится в работе, если вы будете отвлекаться на поиски вдохновения.

Отношения

Общение с окружающими будет непростым. Возможны неприятные разговоры и даже разрыв отношений с кем-то из друзей или даже возлюбленным. В последнем случае не стоит бояться расставания: на смену бывшему любимому придет новая страсть. Семейным Девам желательно побольше времени проводить с детьми.

Здоровье

Если вы склонны к аллергии, то, скорее всего, на этой неделе не обойдется без приступа.

Покупки

Удачными будут вложения Дев в свое развитие. Вы можете оплатить курсы по специальности или пойти учиться на водителя.

Гороскоп для Весов

24 сентября — 23 октября

Карьера

На этой неделе от вас потребуется максимально четко выполнять свои задачи, не отвлекаясь на размышления об их целесообразности. Исполнительность — главное качество Весов на этой неделе. Следуйте правилам, не спорьте с руководством и не ленитесь, тогда неделя закончится с вдохновляющими результатами.

Отношения

На любовном фронте без перемен. Не стоит сейчас ждать каких-то ярких событий в этом направлении. Начался период стабильности.

Здоровье

Выходные следует использовать для укрепления здоровья. Благоприятным будет посещение фитнес-зала или бассейна, проведение лечебных процедур.

Покупки

Весам следует включить режим жесткой экономии. Сейчас не время сорить деньгами и оформлять кредиты. А вот оформление ипотеки или крупные покупки для дома будут благоприятными. Можно рассчитывать на финансовую поддержку родителей.

Гороскоп для Скорпионов

24 октября — 22 ноября

Карьера

На этой неделе Скорпионы не будут доверять чужим инициативам — и во многих случаях совершенно зря. Так вы можете обидеть партнера или коллегу и спровоцировать конфликт. Вам нужно делегировать полномочия и научиться работать в команде.

Отношения

Вашему любимому человеку будет не хватать вашего доверия. Присмотритесь к себе: возможно, вы совершенно зря тянете одеяло на себя и стремитесь принять решение единолично. Пора сесть за стол переговоров и определиться с совместными планами.

Здоровье

Вашему здоровью сейчас ничто не угрожает, однако не злоупотребляйте алкоголем и жирной пищей. Не время расслабляться!

Покупки

Можно начинать планировать отпуск. Сейчас самое время для покупки авиабилетов и бронирования отеля.

Гороскоп для Стрельцов

23 ноября — 21 декабря

Карьера

Стрельцы могут добиться ощутимого успеха, если сосредоточатся на текущих делах и не будут отвлекаться на пустяки. Рассеянность — ваш главный враг на этой неделе.

Отношения

Выходные отлично подходят для общения с родными и близкими в тесном домашнем кругу. Удачным будет выезд на дачный участок в компании с любимым человеком. Вы можете получить заряд энергии на развитие ваших отношений в будущем.

Здоровье

Упорный труд следует чередовать с отдыхом, иначе ваше самочувствие может ухудшиться. Посещение сауны или бани могут нанести вам вред. Будьте осторожны и избегайте экстремальных водных процедур.

Покупки

Ваши доходы увеличатся настолько, что шопинг будет приносить чистейшее удовольствие. Однако бросаться во все тяжкие тоже не следует. Составьте план покупок и заранее продумайте ту сумму, которую вы сможете потратить сверх этого плана.

Гороскоп для Козерогов

22 декабря — 20 января

Карьера

Козероги могут делать что угодно при условии, что возьмут на себя полную ответственность за поступки. Вы можете осознать, что обладаете огромным потенциалом, который уже давно пора пустить в ход. Позвольте себе реализоваться максимально полно — и вы сами удивитесь тому, на что вы способны.

Отношения

В личной жизни возможен кризис. Вполне вероятно, что вы окажетесь на грани разрыва, и только ваше желание поможет сохранить союз. Не стесняйтесь демонстрировать своему избраннику силу вашей любви. Общению с друзьями стоит предпочесть любимого человека. Одинокие Козероги могут встретить подходящего человека во время поездки или на работе.

Здоровье

Пара разгрузочных дней пойдет вам на пользу. Вы почувствуете, что организм стал легче, а энергии прибавилось.

Покупки

На этой неделе Козерогам не стоит заниматься активным шопингом. Слегка притормозите с тратой денег — и будете вознаграждены действительно стоящей вещью.

Гороскоп для Водолеев

21 января — 19 февраля

Карьера

Водолеям будет трудно совместить работу с домашними делами, которые сейчас потребуют от вас максимального внимания. Возможно, вам даже придется отпрашиваться с работы, что может вызвать недовольство у руководителя.

Отношения

В семье возрастает вероятность конфликта. Наиболее опасна ситуация для Водолеев, которые уже успели вступить в брак, но не успели съехать от родителей. Не позволяйте втягивать себя в ссоры и бессмысленные дискуссии.

Здоровье

Будет очень хорошо, если на этой неделе вы займетесь своим психологическим состоянием. Найдите возможность для уединения — вы сможете проработать существующие комплексы и снять накопившееся за последнее время раздражение. Хорошенько высыпайтесь и проветривайте комнату перед сном.

Покупки

Удачными будут покупки, так или иначе связанные с природой. Вы можете пополнить свой домашний дендрарий новыми растениями, приобрести домашнего питомца или купить дачный участок.

Гороскоп для Рыб 20 февраля — 20 марта

Карьера

Рыбам придется слишком часто общаться с людьми, но не всегда это общение будет приятным. Однако без поиска дополнительной информации, которую могут знать только люди, вам сейчас не обойтись. Неблагоприятное время для оформления договоров и решения юридических вопросов. Скорее всего, вам придется столкнуться с бюрократией.

Отношения

Запланированные на рабочую неделю знакомства или свидания могут отмениться или пройти не слишком удачно. Лучшее время для романтических встреч и общения с друзьями — выходные.

Здоровье

Рыбам звезды не советуют резко возвращаться в мир физических упражнений, если в последнее время вы были не слишком активны. Есть риск перенапряжения и спортивной травмы.

Покупки

Удачное время для покупки ювелирных украшений и часов. Особое внимание обращайте на необычные изделия. Они помогут вам создать свой уникальный образ.