Почему не нужно стесняться делать пластические операции

Любить себя важно. Принимать себя таким, какой ты есть, важно. Но увы, не всегда получается. В эпоху бодипозитива, когда носить размер L и XL стало нормальным и нестыдным (наконец-то), люди стали проще относиться к своим и чужим недостаткам (кто вообще решил, что это недостатки?). Но бывает и так, что человек не готов и не хочет мириться с маленькой или большой грудью или горбинкой на носу. И что тогда делать? Пока лучше пластической хирургии ничего не придумали — и нет чего-то плохого, стыдного или страшного в том, чтобы отправиться к специалисту хотя бы на консультацию. Если пластическая операция сделает вас счастливее и увереннее в себе, если она избавит вас от комплексов, если ваше психическое и физическое состояние станет лучше, то почему нет? Нодари Иос­елиани Нодари Иос­елиани, пластический ­хирург клиники эстети­ческой медицины «Клазко»:

— То, что обычно хотят поменять в себе пациенты, зависит от их возраста. До 35 лет чаще всего просят изменить грудь (до или после родов), нос, делают абдоминопластику (например, после родов живот может выглядеть не так, как раньше, это беспокоит женщин) и липосакцию. После 35 лет пациенты обычно обращаются за подтяжкой лица, блефаропластикой (пластикой век), маммопластикой и абдоминопластикой. К российским врачам редко обращаются за установлением имплантатов в ягодицы — это популярно в Бразилии.

В пластической хирургии, как, пожалуй, и везде, есть мода на естественность. Первое, что говорят клиенты, когда приходят на консультацию: «я хочу, чтобы всё выглядело натурально». Я уже не встречаю пациенток, которые просят грудь четвёртого или пятого размера. Многие девушки, наоборот, приходят уменьшить грудь или губы (раньше для увеличения губ использовали полимеры — чтобы их извлечь, требуется операция). Более того, если ко мне придёт девушка и попросит увеличить грудь до седьмого размера, я откажусь это делать. Я понимаю, что уже через год она согнётся в позвоночнике и у неё образуются грыжи.

Насколько безопасно делать пластическую операцию

Фото: shutterstock.com Процент неудачных операций, связанных с работой хирурга, из года в год практически не меняется — это 5—10%. Процент неудачных операций, связанных с имплантатами, шовным материалом и лекарствами, решительно уменьшается. Прогресс идёт сумасшедшими шагами: то, что врач использует сегодня, завтра может уже устареть. Специалисту необходимо постоянно следить за такими вещами и им соответствовать.

«У меня не прижился имплантат», «у меня появилась аллергия на имплантат» — это скорее фантастические истории из Интернета. Если подробно расспросить девушек, которые говорят о том, что у них не прижился имплантат и его пришлось менять, станет понятно, что это, скорее всего, была ошибка врача. Случаев, описанных в литературе, когда действительно не прижился имплантат или развилась аллергия, очень мало. А я за всю свою практику встречал такое буквально пару раз. Современные материалы неопасны для организма.

Как выбрать пластического хирурга

Фото: shutterstock.com Как это ни странно, одним из лучших и проверенных способов выбора врача остаётся так называемое сарафанное радио. Поспрашивайте своих друзей, друзей друзей, знакомых знакомых — и так вы обязательно найдёте «своего» врача. Ну и прислушивайтесь к себе — чутьё редко подводит.

Не стоит экономить на операции. Увеличение груди или ринопластика — это не экстренная операция, не аппендицит. Пластическая хирургия почти всегда может подождать. Поэтому если нет финансовой возможности сделать операцию сегодня, лучше отложить её, а не искать выгодные предложения.

Не стоит ориентироваться только на опытность и профессиональность хирурга. Успешный исход операции зависит не только от него, а ещё и от анестезиолога, санитарки, медсестры и других людей, работающих в клинике. Хирург может сделать великолепную операцию, но если вечером придёт неопытная медсестра, чуть подтянет бельё, как, по её мнению, надо, на следующий день могут случиться непоправимые последствия. Важно подбирать грамотно и хирурга, и анестезиолога, и клинику.

Как человек готовится к операции

Фото: shutterstock.com Каждый пациент обязательно проходит план обследования, чтобы исключить возможные осложнения от хирургического вмешательства или анестезии. Человек сдаёт анализ крови, мочи, ЭКГ, флюрографию. Это основное. Если есть хронические заболевания, добавляются другие анализы и осмотры у специалистов. Если все результаты в норме, хирург и анестезиолог могут дать гарантию, что всё пройдёт хорошо. Здоровье первично, красота вторична. Человек к нам приходит здоровый и живой — таким он и должен уйти.

Если мы находим в анализах то, что нам не понравилось, мы направляем к узким специалистам, на повторные анализы или лечение. Главное — у нас есть на это время, повторю, это не экстренная операция.

Есть список того, что нельзя делать перед операцией: курить (в течение двух месяцев до и после операции), пить алкоголь, принимать некоторые лекарства. Но, по моему мнению, все запреты должны быть реальными, поэтому своим пациентам курить не запрещаю: если человек может прожить без сигареты четыре месяца, он бы давно уже сам бросил.

Накануне операции должен быть лёгкий ужин, а сама операция проводится натощак.

Как проходит операция

Фото: shutterstock.com Перед операцией волнуются все. Бояться — это нормально. Обычно хирурги задумываются, когда пациент на первой консультации говорит, что готов лечь под нож прямо сейчас. От таких людей можно ожидать чего угодно. Но тем не менее нельзя допустить, чтобы человек ложился на операционный стол весь на нервах и взволнованный. Поэтому перед операцией делают премедикацию (Предварительная медикаментозная подготовка больного к общей анестезии и хирургическому вмешательству. — Прим. ред.) — и через несколько минут после укола с этим человеком можно лететь хоть в космос, он становится абсолютно спокойным. Если пропустить этот этап, анестизиологу придётся вводить больше обезболивающих. После премедикации пациента привозят в операционную, ставится катетер, вводится лекарство, человек засыпает, а хирург приступает к работе.

«Я всё слышал», «Я чувствовала боль, но ничего не могла сделать» — ни один пациент не может ничего слышать или чувствовать. Тут работает подсознание: человек сильно переживает из-за операции, потом просыпается, и всё, чего он боялся, кажется ему реальным. Меня ещё часто спрашивают: «А что, если я проснусь во время операции?» Я всегда отвечаю, что если вы проснётесь во время операции, я сам умру от страха. Такого не может быть: анестезиолог контролирует состояние человека на мониторе каждую секунду.

Много людей боятся наркоза, но стоит больше бояться хирурга, чем анестезиолога. В области анестезии всё ушло настолько вперёд, что средний по опытности анестезиолог может напортачить гораздо реже, чем высокопрофессиональный хирург. Там всё стандартизировано и механизировано, все аппараты безвредные, что-то испортить очень сложно. Но конечно, это не значит, что теперь доверять свою жизнь можно даже неопытному специалисту.

Все препараты, которые используются для анестезии, короткого действия — они довольно быстро выводятся из организма. Как только хирург закончил работу, анестезиолог перестаёт подавать лекарство. Сознание и память после операции возвращаются максимум через 30 минут.

Как проходит реабилитация

Фото: shutterstock.com То, как будет проходить восстановление, зависит от операции. Давайте рассмотрим процесс реабилитации после установления имплантатов в груди. Вообще, маммопластика считается самой болезненной операцией, остальные переносятся легче.

После операции человек сутки находится в клинике — это обязательно. В первый день он ничего не чувствует — медицинский персонал всё делает за него: кормит, даёт обезболивающее по расписанию, водит до туалета и обратно. Когда пациент вернётся домой, его начнёт беспокоить боль — но это не такая боль, от которой сходят с ума и которая требует наркотических обезболивающих. Первые три дня достаточно принимать 3—5 таблеток обычных обезболивающих. На четвёртые и пятые сутки — 1-2 таблетки в день.

Если работа нефизическая (женщина работает только за компьютером), к ней можно вернуться на 5—7 день после операции. Физически активным девушкам, которые, например, работают визажистами, фитнес-тренерами или парикмахерами, необходимо восстанавливаться дольше — на работу можно пойти только через 20 дней.

В течение месяца после операции нужно носить компрессионное бельё, поэтому ехать на море нет смысла. Просто путешествовать без физических нагрузок допускается уже на десятый день — после последней перевязки. Начать заниматься фитнесом рекомендуется через месяц, но это должны быть минимальные нагрузки, например езда на велотренажёре или плавание. Три месяца после операции нельзя посещать солярий, баню, сауну и загорать топлес.

Показания и противопоказания

Фото: shutterstock.com Есть такие случаи, когда пластическую операцию необходимо делать, чтобы улучшить состояние здоровья, а не измениться внешне. К таким показаниям относятся: большая грудь — из-за неё страдает позвоночник, болит спина, образуются грыжи; искривлённая носовая перегородка — человек не может полноценно дышать, мозг плохо насыщается кислородом; дистрофия голени — такое бывает после заболеваний, перенесённых в детстве, круропластика поможет это исправить.

Немаловажно психологическое состояние человека. Если он недоволен собой, если его не устраивает нос, губы, грудь, живот, он будет находиться в перманентом стрессовом состоянии. А это плохо влияет и на физическое здоровье. Пластическая хирургия поможет ему стать увереннее в себе, поможет избавиться от комплексов и, возможно, что-то изменить в своей жизни к лучшему.

К противопоказаниям относятся: непереносимость анестезии, проблемы с кровью (плохая свёртываемость), сахарный диабет, полиорганная недостаточность, мастопатия, онкология и другие тяжёлые заболевания.

Очень редко бывает, когда человеку вообще нельзя делать пластические операции. Чаще всего это просто откладывается на какое-то время, пока человек не пройдёт лечение. Клиника «Клазко» дарит читателям The Challenger промокод CHALLENGER (действует до 31 августа). Вы получите бесплатную консультацию и скидку 10% на все пластические операции у Нодари Иос­елиани. Узнать о пластических операциях, которые проводит Нодари, и об их стоимости можно ЗДЕСЬ Нодари Иоселиани Статьи по теме 10 спортсменок, которые помогут вам полюбить своё тело 10 причин полюбить себя таким, какой вы есть

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