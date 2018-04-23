Сябитова разозлила публику дряблым телом

Звезда шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова решила обсудить свои новые отношения с журналистами. На выходных дама опубликовала в Insta довольно провокационный совместный снимок с интересным мужчиной. Подписчики же обратили в первую очередь обратили внимание на некоторые диспропорции в фигуре Розы.

Публикация от Роза Сябитова (@syabitova_roza)

21 Апр 2018 в 12:59 PDT Для снимка Сябитова позировала в красном бикини, взявшись за руки с мускулистым и даже брутальным молодым человеком в джинсах. «"Годы, любовников и бокалы вина — это то, что не следует подсчитывать. " Итальянская пословица. Как это верно!», — подписана фотография.

Некоторые поклонники отметили, что сваха прекрасно сохранилась для своего возраста. Но многие посоветовали Розе последовать примеру партнера на снимке и надеть хотя бы джинсы. «Роза, просматривайте фото которые выставляете. Ну прямо стыдно за вас», «Как можно так позорится», «Омерзительно смотреть, 5 операций, а попы нет! Он перекаченный, похож на альфонса, опять на те же грабли!».

Между прочим, недавно Сябитова решила сравнить мужчин с собаками: «Чем отличается муж от собаки? Пёс от вас не уйдёт, даже если забьете на него, забудете кормить дня три. Собачий друг поплачет в уголочке, но потом простит хозяйку. Супруг же не животное, а человек, поэтому терпения у него меньше кофейной ложки. Не будете ухаживать и заботиться, уйдёт, как евреи от фараона». Пост понравился многим читательницам.