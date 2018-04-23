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Женщина украла тела толстых моделей и поплатилась
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Женщина украла тела толстых моделей и поплатилась 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Голову британской актрисы и участницы реалити-шоу The Only Way Is Essex Джеммы Коллинз наложили на фотографии с телами плюс-сайз моделей в фотошопе, чтобы использовать в рекламе линии одежды Коллинз. Об этом сообщает Daily Mail.
Узнав о случившемся, оскорбленные модели заявили, что подадут в суд на Коллинз. В их числе оказались 30-летняя Кати Грин и 37-летняя Кейт Льюис Смит, чьи тела были дополнительно увеличены в редакторе для сходства с фигурой телезвезды. «Меня даже не задели, меня унизили. Это так навязчиво и странно», — пожаловалась Смит.
По словам представителя Джеммы Коллинз, фирма, которая занималась созданием рекламной кампании, заверила актрису, что у них есть права на использование снимков других моделей.
Сама Коллинз призналась, что была слишком занята и не смогла найти времени для съемки, но обманывать поклонников не хотела. Она решила, что если тела других моделей похожи на ее собственное, то их вполне можно использовать.
После скандала фотографии были удалены из сети.
В марте британскую супермодель Наоми Кэмпбелл обвинили в использовании фотошопа после того, как она опубликовала в своем Instagram снимок с чересчур тонким носом. «Малышка! Твой нос немного узковат. Но ты все равно крутая!», — написал подписчик в комментариях к фотографии. «Даже заметно, где именно его подредактировали», — добавил другой.
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Женский форум
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