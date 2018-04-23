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Эти двое потеряли ВСЕ из-за ошибки в Фейсбуке.
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Эти двое потеряли ВСЕ из-за ошибки в Фейсбуке. 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Англичанам Марку Хиггинсу и Бэки Женк судьба преподала довольно-таки серьезный урок. Из-за своей ошибки они потеряли все.
Предупреждение: такое может случиться с каждым! Не забудь распространить эту информацию после прочтения — вокруг еще очень много доверчивых людей!
Марк и Бэки решили переехать ближе к своему месту работы — прежнее место жительство было в 13 км от их офиса. 22-летняя Бэки начала искать фирму в Фейсбуке, которая помогла бы им перевезти все вещи в новую квартиру. Поиски быстро увенчались успехом. Сайт компании выглядел весьма профессионально. Страница отзывов была полностью исписана теплыми словами благодарности, а фотографии добрых лиц сотрудников немедленно располагали к себе. Бэки, недолго думая, позвонила по одному из контактных телефонов. Человека, ответившего ей, звали Ли Грин.
В назначенный день двое мужчин приехали на грузовике и за 45 минут вынесли из квартиры ВСЕ, что только было возможно. «Они как будто торопились куда-то, смели разом всю квартиру. Мы просто подумали, что они профессионалы», — рассказала Бэки о двух, как ей показалось, очень вежливых мужчинах. Когда девушка спустилась во двор, чтобы дать сотрудникам свой новый адрес, грузовика с их вещами нигде поблизости уже не было.
Все, что у них было, исчезло в никуда: мебель, одежда, документы и даже семейные фотографии. Обращение в полицию пока не привело к серьезным результатам.
Вся их жизнь будто упала в пропасть. «Я никогда не плакала так, как тогда. Они забрали кольцо, которое Марк подарил мне на помолвку, и даже детские игрушки», — со слезами вспоминает Бэки. Телевизор — единственное, что с ними осталось. Его молодожены хотели перевезти самостоятельно — старая техника могла сломаться по дороге.
«Они разбили наши сердца. Мы всегда сможем купить новую мебель, но семейную память теперь никто не вернет», — говорят супруги. Как бы там ни было, Бэки и Марк — не первая пара, подвергающаяся такому виду мошенничества.
Социальные сети могут быть очень опасны. К сожалению, в наше время еще очень много людей, использующих Одноклассники, Фейсбук и Вконтакте в преступных целях. Распространяя эту информацию, мы пытаемся бороться и предотвращать подобные случаи ограбления.
Поделись этой историей с каждым! Никто не должен становиться жертвой такого недоразумения.
Карельские вести: последние новости
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Женский форум
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